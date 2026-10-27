トヨタ自動車の「ランドクルーザーFJ」は、2026年5月に発売となったランクル一族の末っ子だ。全長は兄貴分に比べてかなり短いが、FJはランクルらしいクルマなのか。ほかのランクルとどんな部分が共通で、どんな部分が違うのか。実車で確認した。

ランドクルーザーFJの写真を一気に見る

兄貴分よりカジュアルでフレンドリー

昨年の「ジャパンモビリティショー」でお披露目となったランドクルーザーFJは、ランクルとしては4番目の車種。ランクル兄弟の末っ子だ。

ボディサイズは全長4,575mm、全幅1,855mm、全高1,960mmと、ランクル4兄弟の中ではもっとも短く幅も狭い一方で、背はいちばん高いので、ちょっとずんぐりした印象。とはいえ全長は、ファミリーの中では唯一、日本の5ナンバー枠に収まるので、取り回しに不安を抱いていた人にとっては待望のランクルと言えるだろう。

実車と対面すると、兄弟たちとのデザインテイストの違いが印象に残った。

ランクル4兄弟の中で「70」は、1984年に生まれてから一度もモデルチェンジしていないロングセラーなので別格扱いとさせていただく。その上の「250」と比べると、ゴツゴツ感を強調する250に対して、FJは角を丸めることで、カジュアルでフレンドリーな雰囲気をアピールしているように思える。

特にフロントマスクは、250ではエッジを効かせていたグリルやヘッドランプ、バンパー周辺の角が落とされたことで、少し柔らかい表情になっている。

ノーズが前端に行くに従って絞り込まれていることも、FJの特徴だ。そのため、フロントマスクは250よりかなり幅が狭く見える。これも親しみやすさとして伝わってくる。

サイドでは、他のランクルにはあるリアクォーターウインドウがないことが目立つ。ホイールベースは2,580mmと250より270mmも短いので、昔の70にあったショートボディのような感じだ。

モダンなオフローダーならではの後ろ姿

それでもランクル一族の一員だと思えるのは、水平基調であることに加えて、250のリアドアの部分にあるサイドウインドウ下端のキックアップが継承されていることが大きいだろう。

一方で、前後のバンパーは黒い樹脂製で、こことフェンダー、幅広いサイドシルを同じ材質でつなげたところは他のランクルとの違いだ。カジュアルな雰囲気を醸し出している。

リアはクォーターウインドウがないことをいかして、フロント以上に大胆に絞り込んでいて、コンビランプを斜めの面に取り付けたことがトピックだ。

後付け感のあるランプが、外付けのスペアタイヤとともにオフローダーらしさを強調する一方、リアウインドウの下側をブラックアウトすることで窓を大きく見せるなど、モダンな手法も取り入れている。他のランクルよりカジュアルな風情だ。

斜めの面に取り付けたコンビランプと外付けのスペアタイヤがオフローダーらしさを強調

FJのグレードは「VX」のみ。インテリアは黒なので、ドアを開けた瞬間は造形がはっきり目に入らなかったが、高めのフロアに足を踏み入れてシートに腰を下ろすと、ブロックを組み合わせたようなデザインで、タフな感じを演出していることが理解できた。

それとともに気づいたのがフロントウインドウ。最近のクルマとしてはかなり立ち気味で、高めのインパネやその向こうのエンジンフードを含めた眺めは、本格的なクロスカントリーSUVであることを教えられる。

立ち気味のフロントウインドウと高めのインパネが本格クロスカントリーSUVらしい眺めをつくる

レバーやボタンを多用した操作系に感心

操作系では、エアコンのコントローラーがボタンだったり、ATのセレクターやパーキングブレーキががっしりしたレバーだったり、駆動方式の切り替えがダイヤルだったりと、タッチパネルに頼らないところから機能重視の姿勢が伝わってきた。

ATセレクターとパーキングブレーキはがっしりしたレバー式

それでいてメーターはデジタルとしたが、こちらもメインは見やすい円形の速度計であり、内側には前輪の舵角や車体の傾斜具合などをイラストで映し出すことができるなど、ランクルらしいメニューを盛り込んである。

オフロードを走ったことがある人ならわかると思うが、ただまっすぐ走っていても、わだちなどでハンドルが取られ、車体は揺すられ続ける。タッチパネルの操作など無理であり、FJがそんなシーンをしっかり想定して作られていることが理解できた。

車体が短いのでシートは2列。もちろん後席でも、身長170cmの筆者なら楽に過ごすことができるし、後方の荷室も相応の広さを持つ。リアゲートはスペアタイヤを背負っているので横開き。このアクションからも本格派のSUVであることを感じ取ることができる。

エクステリアデザインからはカジュアルな印象も受けるランドクルーザーFJだが、運転席まわりは機能重視の仕立てで「質実剛健」という言葉を使いたくなるほど。ランクル一族そのものだ。

メカニズムもラダーフレームにリアリジッド式サスペンション、パートタイム式4WDという本格的な内容だが、走り出す前から本物感が伝わってくるSUVだった。