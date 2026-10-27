







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は、複数箇所の故障に苦しんだ今季を終え、来季も二刀流を継続する見込みとなっている。しかし、再び終盤に状態を落とさないための具体的な起用法はまだ決まっていないようだ。米メディア『ドジャーブルー』のマット・ボレリ記者が10月22日（日本時間23日）に言及した。



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大谷は左膝と右上腕二頭筋の問題により、7月3日（同4日）を最後に投手として登板しなかった。後半戦は打撃成績も低下し、9月末には15日間の負傷者リスト（IL）入りも経験した。



その休養を挟んでもポストシーズンでは本来の状態を取り戻せなかった。大谷自身はオフに手術を受ける可能性にも言及していたが、アンドリュー・フリードマン編成本部長は手術の必要はないと明かしている。



フリードマン編成本部長は来季の二刀流に関して、「この件については何度も話し合ってきた。彼が成し遂げていることは前例のないことだから、当然ながら我々にとっても前例のない事態だ。参考にできる経験が何もない」と明かしている。



管理の難しい二刀流について、ボレリ氏は「大谷がフルタイムで二刀流の役割を果たし、ポストシーズンまで健康を維持すること自体が可能かどうかと問われると、フリードマン編成本部長はそれに対する答えはないと述べた」と言及した。



大谷は唯一無二の二刀流だからこそ、負担が大きく、その管理も難しい状況となっている。来季のワールドシリーズ制覇に大谷の二刀流は欠かせないため、このオフシーズンから慎重に調整を進めてほしい。











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