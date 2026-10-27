







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースのテオスカー・ヘルナンデス外野手が、今オフのトレード候補として注目されている。今季も一定の打撃成績を残したものの、若手有望株ホスエ・デポーラ外野手の台頭によって出場機会を空ける必要性が高まっている。米メディア『MLBトレード・ルーモア』のマーク・ポリシュク記者が10月25日（日本時間26日）に言及した。



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今季のヘルナンデスはハムストリングを痛めて5月末から6月末まで離脱し、復帰後もしばらく不振が続いた。それでも以前の打撃フォームへ戻してから状態を上げ、レギュラーシーズン最後の104打席ではOPS1.015を記録した。



それでもトレード候補に挙がる最大の理由がデポーラの存在だ。今季メジャーデビューした有望株は最初の41打席でOPS1.081を記録し、ポストシーズンでも代打の3打席で2個の四球を選んだ。



デポーラは守備面に課題を抱えているものの、大谷翔平選手が指名打者（DH）、カイル・タッカー外野手が右翼手を務めるため、左翼手が最も自然なポジションになる。



注目の集まるヘルナンデスの去就についてポリシュク氏は「1300万ドル（約20.4億円）というコストは妥当なため、年俸総額が低い球団でも交渉に加わることができる。今オフの外野手市場に魅力を感じていない球団や、ランディ・アロザレーナ外野手、鈴木誠也外野手、佐藤輝明内野手といった大物の要求額に応じる意思がない球団にとって、興味深い選択肢となる」と言及した。



ヘルナンデスはドジャース打線の主軸として存在感を放ってきたが、今季は期待された結果を残すことができなかった。チーム全体としても若返りを図りたいため、来季はヘルナンデスよりもデポーラの起用が優先されるのかもしれない。











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