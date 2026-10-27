







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今季終盤、2Aからメジャーに抜擢されたホスエ・デポーラ外野手が才能の片りんを見せた。来季は更なる飛躍が期待されるところだが、あるレジェンドOBが同選手のトレード案をぶち上げたという。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。



毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］



デポーラのトレードに言及したのは、元シンシナティ・レッズのジョーイ・ボット氏。シーズンMVP1回（2010）、ゴールドグラブ賞1回（2011）、オールスター6回（2010-2013,2017-2018）など数々の実績を残した名選手の一人だ。



同メディアは「ポストシーズン中、SNSでレッズ所属のエリーデラクルス内野手のドジャース移籍につながる1対1のトレード案を提唱したのがボットだった。彼は『デポーラとエリーを交換する。誰が反対するだろうか？』と投稿した」と言及。



デラクルスは今季、球団史上4人目となる“30-30”を達成した看板選手。それだけに「彼とデポーラのトレードが今オフ、あるいは近い将来に実現する可能性は極めて低い」と冷静に指摘しつつも、「レッズのレジェンドがこのようなトレード案を思い描くこと自体、ドジャースの21歳のルーキーがいかに特別な選手へと成長する可能性を秘めているかを物語っている」と記している。











【関連記事】



















この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】