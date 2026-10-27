







阪神タイガース 最新情報



阪神タイガースの立石正広選手は27日、東北楽天ゴールデンイーグルスとの「みやざきフェニックス・リーグ」に「4番・三塁」で先発出場。9回に逆転サヨナラ3ラン本塁打を放つなど、1試合2本塁打4打点の大活躍を見せた。







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立石は高川学園高、創価大を経て2025年ドラフト1位で阪神に入団したプロ1年目内野手。180センチ、87キロの体格を誇る右投右打の22歳で、大学時代にはリーグ三冠王に輝くなど、世代屈指の強打者として注目を集めた。



3-5と阪神が2点を追う9回、2死一、三塁の好機で第5打席に入った立石。楽天の渡辺翔太投手に対し、2ボールからの3球目、141キロの直球を豪快に振り抜くと、打球はバックスクリーンへ。



起死回生の逆転サヨナラ3ラン本塁打となり、劇的な勝利をもたらした。



立石は0-5と大量リードを許して迎えた6回にも、1死走者なしから楽天の内星龍投手が投じた直球を捉え、左翼スタンドへソロ本塁打を記録。



この日の立石は5打数2安打4打点、2本塁打をマーク。1試合で放った2本の本塁打はいずれも反撃のきっかけ、勝利を決める貴重な一発となり、持ち前の長打力を存分に発揮した。



今季は一軍で38試合に出場し、打率.192、2本塁打、10打点を記録。ドラフト1位として大きな期待を集めたものの、一軍定着には至らなかった。



それでも、フェニックス・リーグで見せた豪快な打撃は、来季の飛躍に向けて大きなアピールとなった。































【動画】バックスクリーンへ衝撃の一発！立石正広が放った逆転サヨナラ3ランがこちら



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【了】