







阪神タイガース 最新情報



阪神タイガースの髙寺望夢選手は27日、宮崎県日向市で行われた東北楽天ゴールデンイーグルスとの「みやざきフェニックス・リーグ」に「3番・遊撃」で先発出場。8回に左翼スタンドへの2ラン本塁打を放った。







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髙寺は上田西高から2020年ドラフト7位で阪神に入団したプロ6年目内野手。俊足と巧みなバットコントロールを武器とする右投左打の24歳で、内外野をこなすユーティリティー性も持ち味としている。



1-5と阪神が4点を追う8回、無死一塁で第4打席に入った髙寺。楽天の中沢匠磨投手に対し、2ボール1ストライクからの4球目、150キロの直球を鋭く振り抜くと、打球は左翼スタンドへ。逆方向への豪快な2ラン本塁打となり、2点差に迫った。



髙寺は22日の巨人戦でも先制3ラン本塁打を放っており、フェニックス・リーグで再び長打力をアピール。さらに、この日は9回にも四球を選び、後続の逆転サヨナラ弾につなげた。



今季は一軍で自己最多の128試合に出場し、打率.219、3本塁打、24打点、12盗塁を記録。外野を中心に出場機会を増やした一方、遊撃での出場はなかった。



しかし、来季は遊撃での定位置獲得を目指す方針となり、前日の巨人戦では「3番・遊撃」で先発出場。二遊間への難しい打球を処理する好守を見せていた。この日は3打数1安打2打点、1四球1死球を記録し、打撃面でも存在感を示した。



なお、試合は9回2死一、三塁から立石正広選手が逆転サヨナラ3ラン本塁打を放ち、阪神が6-5で楽天に勝利。最大5点差をひっくり返す劇的な逆転勝利を収めた。































【動画】150キロ直球を逆方向へ！高寺望夢が放った豪快2ランがこちら



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超攻撃型遊撃手へ



髙寺望夢 逆方向へのツーラン！

タイガース反撃開始！



⚾️阪神×楽天（フェニックス・リーグ）

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【了】