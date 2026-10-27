















日本シリーズ2026 試合速報・結果一覧｜DeNA対ソフトバンク



10月24日（土）に開幕する「SMBC日本シリーズ2026」。横浜DeNAベイスターズと福岡ソフトバンクホークスが日本一を懸けて激突する。本記事では、全試合の日程・結果、シリーズの勝敗、スコア、試合経過、スタメン、本塁打、投手成績などを随時更新する。

日本シリーズ観るならU-NEXT！第1・2・3・6・7戦をライブ配信！［PR］SMBC日本シリーズ2026DeNA vs ソフトバンク日本シリーズ試合速報シリーズ対戦成績（4勝先取）横浜DeNAベイスターズ0勝福岡ソフトバンクホークス22勝第2戦終了時点注目の試合｜第3戦試合終了10月27日（火）／みずほPayPayドーム福岡DeNAソフトバンク現在：試合最新情報試合先発投手ソフトバンク：松本晴DeNA：東克樹本塁打試合のポイント2024年の再現なるか…大事な第3戦を託された東克樹の投球に注目日本シリーズ2026 全試合日程・結果

対戦カード：横浜DeNAベイスターズ－福岡ソフトバンクホークス。試合終了後にスコア・勝利チームを更新する。

第1戦 10/24（土）18:30DeNA 1 : 3 ソフトバンク試合終了横浜スタジアム第2戦 10/25（日）18:00DeNA 3 : 4 ソフトバンク試合終了横浜スタジアム第3戦 10/27（火）18:00ソフトバンク － : － DeNA試合前みずほPayPayドーム福岡第4戦 10/28（水）18:00ソフトバンク － : － DeNA予定みずほPayPayドーム福岡第5戦 10/29（木）18:00ソフトバンク － : － DeNA予定みずほPayPayドーム福岡第6戦 10/31（土）18:30DeNA － : － ソフトバンク予定横浜スタジアム第7戦 11/1（日）18:00DeNA － : － ソフトバンク予定横浜スタジアム※一方のチームが4勝した時点で終了。第5戦以降は開催されない場合がある。雨天などによる順延、引き分けによる追加試合が発生した場合は日程を更新する。日本シリーズ2026 第2戦 試合経過イニング別スコアチームDeNA----------ソフトバンク----------※延長戦になった場合はイニング列を追加コメント・談話速報DeNAソフトバンク試合開始10月27日（火）試合開始日本シリーズ2026 第3戦 スタメン福岡ソフトバンクホークススターティングメンバー：1番（右）正木智也2番（中）周東佑京3番（左）近藤健介4番（三）栗原陵矢5番（指）柳田悠岐6番（一）山川穂高7番（二）牧原大成8番（捕）海野隆司9番（遊）庄子雄大先発投手：松本晴横浜DeNAベイスターズスターティングメンバー：1番（左）度会隆輝2番（二）牧秀悟3番（一）佐野恵太4番（三）筒香嘉智5番（指）宮崎敏郎6番（中）三森大貴7番（右）井上朋也8番（捕）古市尊9番（遊）成瀬脩人先発投手：東克樹日本シリーズ2026 第3戦 試合結果試合結果・投手成績最終スコア勝利投手敗戦投手セーブ試合時間日本シリーズ2026 優勝・MVP日本一シリーズ終了後に更新最高殊勲選手（MVP）シリーズ終了後に更新