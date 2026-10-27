







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、再びワールドシリーズ制覇を目指す来季へ向けた戦力再編に迫られている。以前から不安視されている高齢化問題に対処する必要もあるが、37歳のフレディ・フリーマン内野手については特別扱いするかもしれない。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。



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今季のフリーマンは153試合、打率.288、16本塁打、70打点と数字は決して悪くはないが、短縮シーズンだった2020年以来6年ぶり、通常シーズンでは2015年以来11年ぶりに20本塁打をクリアできず。年齢面の影響は避けられなくなってきているのではという見方もされている。



ただ、同メディアは「カリフォルニアポストのジャック・ハリス記者によると、ドジャースは今オフ、リーマンとの契約延長に向けた話し合いを開始する可能性があるという。同記者は『将来の殿堂入りが確実視されるこの一塁手は、これまで公の場で契約に関する話題を繰り返し避けてきた。しかし、来季が始まるまでに、彼と球団が組織内での長期的な立場について、少なくとも一度は話し合いの場を持つ可能性が高い』と伝えている」と言及。



続けて、「彼は以前から、ドジャースで現役生活を終えたいという希望を明かしている。また、40歳までプレーを続けたいとも語っており、それを実現するためには2027年シーズン以降も現役を続行する必要がある」と記している。











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