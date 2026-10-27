







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今季、故障に泣かされ思うように稼働できなかった選手がいる。日本時間22日に手術が発表されたウィル・クライン投手もその一人だが、来季の早い段階で戦線復帰できる見込みになっているようだ。米メディア『ドジャースビート』が報じた。



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クラインは36登板、3勝4敗12ホールド2セーブ、防御率3.67といった数字を残していた中、右肘の違和感を理由に8月初旬に負傷者リスト（IL）入り。翌9月初旬に期間が60日間に移行すると、そのままシーズン終了を迎えている。



同メディアは「クラインについては、右腕の状態についてほとんど情報が伝えられていなかったことから、手術を受けることは予想されていた。彼は来年2月19日に開始予定のスプリングトレーニングには間に合う見込みだが、今後予定されている労使交渉の影響で、スプリングトレーニングの開始が延期される可能性もある」と言及。



続けて、「彼は右肘の手術を受けたことで、来季に向けて十分な回復期間を確保できる可能性がある。彼は7月末の登板を最後に、60日間のILに入ったまま今季を終えた。ドジャースは当初、休養とリハビリによる回復を選択。だが、9月下旬に実戦形式の打撃練習で登板したものの、ポストシーズンで復帰することはなかった」と記している。











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