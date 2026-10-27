







東京ヤクルトスワローズ 最新情報



昨季限りで現役を引退した元東京ヤクルトスワローズの北村拓己氏が26日、自身のインスタグラムを更新。2027年シーズンからヤクルトの二軍打撃コーチに就任することを報告した。



投稿では「この度、東京ヤクルトスワローズのコーチに就任することとなりましたので、ご報告させていただきます」と報告。これまで野球を通じて出会った人々やファンに感謝をつづった。



現役引退後は少年野球から大学まで幅広い年代の選手を指導してきたといい、「現役を引退してからの時間は、自分にとって決して立ち止まっていた時間ではなく、野球と改めて向き合い、指導者として何ができるのかを考え、学び続けた大切な1年間でした」と振り返った。



さらに、「これからは東京ヤクルトスワローズの一員として、これまでの経験を還元し、選手一人ひとりの可能性を最大限に引き出せるよう、全力で取り組んでまいります」と決意を表明。



最後には「新たな挑戦になりますが、覚悟と責任を持って頑張ります」と意気込みを示し、今後も温かい声援を呼びかけた。



ヤクルトは25日、2027年シーズンのコーチングスタッフを発表。北村氏が二軍打撃コーチに就任することが正式に決まった。



北村氏は星稜高、亜細亜大を経て2017年ドラフト4位で読売ジャイアンツに入団。2021年には53試合に出場し、打率.250、4本塁打、11打点を記録した。2023年オフには現役ドラフトでヤクルトへ移籍した。



2025年は自己最多の62試合に出場したものの、打率.190、3本塁打、7打点にとどまり、同年限りで現役を引退。NPB通算286試合に出場し、打率.200、10本塁打、33打点を記録した。



















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