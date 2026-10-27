【四柱推命＊今月の運勢】2026年10月31日までの運勢「12月生まれ」（誕生日：12月7日～1月4日生まれ）のあなたの運気は？ 恋愛運・仕事運【月運占い】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする「今月の運勢」。四柱推命・算命学・九星気学など東洋占術に詳しい、東京・池袋の占い館セレーネ所属の占い師・桜羽結万（さくらば・ゆま）さんが、2026年10月31日までの運勢を生まれ月別に鑑定します。仕事運や金運、恋愛運をチェックして、10月の残りの日々をより良く過ごすヒントを見つけてみましょう。■12月生まれの月運（12月7日～1月4日生まれ）仕事で大きなチャンスに恵まれたり、ステップアップにつながる兆しが見えたりしそうな時期です。金運も好調な傾向にあり、収入や臨時収入についてうれしい動きがあるかもしれません。責任ある立場を任されるなど、目上の人からの後押しも期待できそうです。ただし、思わぬ障害や予定の変更が生じる可能性もあるため、順調なときほど慎重さを忘れずに。確認や準備を丁寧に行うことが、チャンスを生かすポイントです。恋愛面では、真剣な交際につながるご縁が期待できそうです。仕事を通じた出会いや、信頼できる人からの紹介などにも目を向けてみましょう。パートナーがいる方は、結婚やライフプランなど、これからの人生設計について話し合うのによいタイミングです。お互いがかなえたい夢や希望を共有することで、二人の絆が深まりそうです。■監修者プロフィール：桜羽結万（さくらば・ゆま）東京・池袋の占い館セレーネ所属。占い師を母に持ち、占い歴約20年。野村證券・パーソルキャリアでの勤務を経て占い師として独立。2024年にはスキルシェアサイト「ココナラ」にて結婚分野ランキング1位・仕事分野2位を獲得。現在はSATORI電話占いをはじめ、年間1,000名を鑑定している。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/