【四柱推命＊今月の運勢】2026年10月31日までの運勢「2月生まれ」（誕生日：2月4日～3月4日生まれ）のあなたの運気は？ 恋愛運・仕事運【月運占い】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする「今月の運勢」。四柱推命・算命学・九星気学など東洋占術に詳しい、東京・池袋の占い館セレーネ所属の占い師・桜羽結万（さくらば・ゆま）さんが、2026年10月31日までの運勢を生まれ月別に鑑定します。仕事運や金運、恋愛運をチェックして、10月の残りの日々をより良く過ごすヒントを見つけてみましょう。■2月生まれの月運（2月4日～3月4日生まれ）人との交流を通じて、ご縁やチャンスが広がりそうな時期です。対人関係が活発になり、人からの誘いや会話の中に新たな可能性を見つけられるかもしれません。異業種の人など、普段は接点の少ない相手とも積極的に交流してみましょう。金運や仕事運も好調な傾向にあるため、副業の情報収集やSNSでの情報発信など、今後につながる取り組みを始めるのもよさそうです。恋愛面では、出会いのチャンスが増えそうです。気負わず参加できる集まりや、共通の知人を介した交流に目を向けてみましょう。パートナーがいる方は、一緒に出かけたり、友人たちと交流したりすることで、新鮮な刺激を得られそうです。いつもとは少し違う過ごし方が、二人の関係を深めるきっかけになるでしょう。■監修者プロフィール：桜羽結万（さくらば・ゆま）東京・池袋の占い館セレーネ所属。占い師を母に持ち、占い歴約20年。野村證券・パーソルキャリアでの勤務を経て占い師として独立。2024年にはスキルシェアサイト「ココナラ」にて結婚分野ランキング1位・仕事分野2位を獲得。現在はSATORI電話占いをはじめ、年間1,000名を鑑定している。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/