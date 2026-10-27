







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースが今オフ、先発ローテーション強化のためロサンゼルス・エンゼルスのリード・デトマーズ投手をトレードで獲得する案が浮上している。今季は32試合の先発で防御率3.36、自己最多の奪三振211を記録し、大きな補強になるとの見方が示された。米メディア『ヘビー』のマイケル・デローサ記者が10月24日（日本時間25日）に言及した。



毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］



ドジャースはリーグ優勝決定シリーズでミルウォーキー・ブルワーズに4連敗を喫し、ポストシーズンを終えた。完敗という形でシーズンを終えただけに、今オフは積極的な補強に動く可能性がある。



デトマーズは以前からトレード候補として名前が挙がっており、エンゼルスが今オフに高い価値で放出するかもしれない。その場合、ドジャースが獲得に動いても不思議ではないだろう。



デトマーズは先発でもリリーフでも結果を残してきたことから、ドジャースに加入すればローテーションにさらなる厚みを与えられる存在と評価されている。



注目の集まるデトマーズの動向について、デローサ氏は「ドジャースが彼を獲得できれば、間違いなくチームに有力な投手を加えることになるだろう。また、彼は2028年シーズンまで球団の支配下にあることも、魅力をさらに高めている」と言及した。



ドジャースは山本由伸投手やタリク・スクーバル投手など球界屈指の投手陣を誇っている。しかし、今季は大谷翔平選手が度重なる怪我でローテーションを守れなかったこともあり、デトマーズ獲得となれば心強い戦力となるだろう。











【関連記事】



















この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】