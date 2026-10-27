









10月24日に開幕した2026年の日本シリーズ。パ・リーグ王者の福岡ソフトバンクホークスと、セ・リーグ3位から勝ち上がった横浜DeNAベイスターズの対戦カードだ。



両球団間では今季の5月12日、山本祐大と尾形崇斗、井上朋也による1対2の交換トレードが行われた。山本はDeNAの正捕手であり、既にセ・リーグを代表する捕手の一人でもあったことから、衝撃のトレードとして球界の話題をさらった。



約5カ月後の10月25日。



日本シリーズ第2戦において、尾形がDeNAの先発マウンドに上がり、井上が「6番・右翼」・山本も「7番・捕手」で先発出場。トレードの当事者3人が同じグラウンドに立つという、まるで物語のようなシーンが現実となった。



それぞれの選手は移籍後どのような成績を残し、チームに貢献してきたのだろうか。レギュラーシーズンの数字を比較しながら、トレードが両球団にもたらした変化を振り返りたい。（文・交告承己）





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山本祐大は移籍後55試合に出場。捕手として新たな投手陣を支える

[caption id="attachment_298609" align="aligncenter" width="1200"] ソフトバンク・山本祐大【写真：産経新聞社】[/caption]



まず、ソフトバンクへ移籍した山本の成績を見てみよう。



2017年のドラフト9位でDeNAに入団した山本は、2023年に東克樹とのコンビで最優秀バッテリー賞を受賞。翌2024年には108試合に出場し、打率.291を記録するなど、攻守両面でチームを支える捕手へと成長した。



今季はトレード前まで28試合に出場し、打率.227（88打数20安打）、1本塁打、8打点、OPS.664という成績。ところがソフトバンク移籍後は、55試合で打率.267（191打数51安打）、6本塁打、41打点、OPS.732を記録。打率は4分上昇し、本塁打数はシーズン自己最多を更新した。



特に注目したいのが長打率の変化である。DeNA時代の.318に対して、ソフトバンク移籍後は.424。1割以上も上昇しており、安打数の増加にとどまらず長打による得点への貢献が大きくなったことが分かる。初球打率.458（24打数11安打、2本塁打）と、1球目をしっかり捉えている点も見逃せない。「初球から強く振る」というソフトバンクに根付く方針が、山本の打力を引き上げているのかもしれない。



また、わずか55試合でチーム3位タイの4犠飛を記録。反対に犠打は僅かに1であり、得点圏でも打撃で走者を還す役割を担った。同じくチームの主戦捕手を担う海野隆司がチームトップの20犠打を決めているのとは対照的であり、持ち味が異なる捕手をソフトバンクは揃えることができたといえよう。



山本は日本シリーズ第2戦で尾形と対戦し、4回二死から153キロのストレートを左前へ運び、続く庄子雄大の適時二塁打につなげた。



トレードの交換相手から安打を放つという象徴的な場面だった。

















救援から先発へ。移籍後7勝で補強の期待に応えた尾形崇斗

[caption id="attachment_298608" align="aligncenter" width="1200"] DeNA・尾形崇斗【写真：産経新聞社】[/caption]



2017年の育成ドラフト1位でソフトバンクに入団した尾形。力強い直球と高い奪三振能力を武器に、主に救援投手として起用されてきた。



今季も移籍前は10試合に登板して0勝2敗、防御率3.00。12投球回で19奪三振を記録するなど、短いイニングで打者を抑える役割を担っていた。しかしDeNA移籍後、起用法が大きく変わる。



18試合登板のうち16試合で先発。87回2/3を投げ、7勝3敗、防御率3.29、88奪三振をマークし、先発ローテーションの一角を担うようになった。



注目したいのは、投球回が大幅に増加した一方で、防御率3点台前半を維持したことだろう。また移籍後の奪三振率は約9.03と、先発として長いイニングを投げながら持ち味である三振を奪う能力も発揮していた。



DeNAはトレード時から尾形を先発投手候補として評価。DeNA移籍後は18登板のうち16試合に先発し、7勝を挙げた。救援から先発への転向1年目として一定の成果を残しており、来季以降、さらに長いイニングを任される投手へと成長できるかが注目される。



10月25日の日本シリーズ第2戦では古巣との対戦で先発を任された。3回に正木智也のソロ本塁打で先制を許すと、4回には山本の左前打から追加点を献上。それでも4回1/3を投げ、5安打2失点、6奪三振、無四球という投球内容だった。



救援右腕が半年も経たないうちに日本シリーズで先発マウンドに立つ。尾形にとって今回のトレードは、一野球選手として大きな転機となった。

















井上朋也は一軍22試合で2本塁打。日本シリーズで長打力を披露

[caption id="attachment_298607" align="aligncenter" width="1200"] DeNA・井上朋也【写真：産経新聞社】[/caption]



DeNAが獲得したもう一人の選手が、2020年ドラフト1位の井上朋也である。



花咲徳栄高校からソフトバンクに入団した井上は、将来の中軸打者として期待されてきた右打者だ。しかし選手層の厚いソフトバンクでは一軍に定着できず、今季もトレード前の一軍出場はなかった。



DeNA移籍後は22試合に出場し、打率.205（44打数9安打）、2本塁打、6打点、OPS.619を記録した。主力打者として十分な数字を残したとはいえないものの、新天地で一軍出場の機会を得て、長打力の一端を示した。



『NPB+』のトラッキングデータでは、ハードヒット率44.0％と強い打球を生み出す能力を示した一方、三振率は40.4％に達した。ボールゾーンスイング率も41.3％と高く、ボール球の見極めやコンタクト能力には課題が残る。一軍での打席数が少なく成長を見極める段階だが、打撃の確実性には改善の余地があるだろう。



そんな井上が存在感を示したのが、日本シリーズ第2戦だった。



「6番・右翼」で先発すると、モイネロを相手に2回の第1打席で左翼線への二塁打を放った。さらに4回にも左翼フェンス直撃の二塁打を記録。この日4打数2安打と、大舞台で持ち味の長打力を発揮した。



将来の主軸候補として獲得した判断が吉と出るか。本当の答えは今季だけでは導くことはできないが、成長を期待させる姿をファンの目に焼き付けた。

















三森大貴は日本シリーズで連続盗塁。上茶谷大河も新天地で8勝



今回の日本シリーズでは、5月のトレード当事者以外にも両球団に在籍した経験を持つ選手たちが存在感を示している。その一人が2024年オフにソフトバンクからDeNAへ移籍した三森大貴だ。



三森は今季71試合に出場して打率.235、チームトップの16盗塁を記録。打撃成績では目立たないものの、持ち味である機動力でチームに貢献してきた。その象徴的な場面が、日本シリーズ第1戦の9回裏に訪れた。



同点の二死走者なしから中前安打で出塁すると、続く林琢真の打席で二盗、三盗を立て続けに成功させたのである。このときソフトバンクのマスクを被っていたのは、今季途中までDeNAでチームメートだった山本だった。



三森はディレイドスチールで二塁を陥れると、さらに捕手の動作に生じたわずかな間を突いて三塁へ進んだ。得点には結びつかなかったものの、古巣相手に自らの持ち味を発揮した印象的な場面だった。



一方のソフトバンクには、DeNAから現役ドラフトで加入した上茶谷大河がいる。



2018年のドラフト1位でDeNAに入団した上茶谷は、2024年のオフにソフトバンクへ移籍。加入2年目の今季は救援と先発を兼任して自己最多の8勝を記録。7月16日の日本ハム戦では6回2失点9奪三振の好投で、2022年以来となる先発勝利を挙げた。



さらに8月1日の楽天戦、同8日の西武戦では、ともに7回無失点。2試合合計14イニングで14三振を奪い、与四球はわずか1だった。



9月以降は調子を落としたものの、直球を軸にスライダーやカットボール、フォークといった多彩な変化球を織り交ぜ、長いイニングを投げられる力を示した。尾形と同様、新天地で投手としての可能性を広げた右腕といえるだろう。

両球団の間で行われた選手の移動は、今季の日本シリーズにおいて、さまざまな形で影響を及ぼしている。

















異なる補強目的で得た、それぞれの大型トレードの成果



5月のトレードを振り返ると、両球団が獲得した戦力の性格は大きく異なる。



ソフトバンクは実績のある捕手を獲得した。移籍後は55試合に出場し打率.267、6本塁打、41打点を記録。捕手としても新たな投手陣との連係を深め、リーグ優勝を果たしたチームの一員となった。DeNAは尾形を先発投手と将来の主軸候補を獲得。前者は7勝を稼ぎ、後者も一軍出場機会を掴み取るなど育成が進んでいる。



両球団が異なる補強目的を持っていた以上、単純にどちらが得をしたと結論づけることは難しい。特に井上は23歳と若く、今後の成長によって評価が変わる可能性もある。ただ、移籍から約5か月という短期間で、3人がそれぞれ新天地で役割を得て、日本シリーズで先発出場を果たしたことは確かだ。



今季の大型トレードは、早くもその成果の一端を日本シリーズという最高の舞台で示している。









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