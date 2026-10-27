【ヤクルト】一時はクローザーも…”元鷹右腕”が来季構想外　今季わずか11登…









東京ヤクルトスワローズ 最新情報



東京ヤクルトスワローズは26日、小澤怜史投手に来季の契約を結ばないことを通告したと発表した。



小澤は日大三島高から2015年ドラフト2位で福岡ソフトバンクホークスに入団。2017年に一軍デビューを果たしたものの、故障などの影響もあって出場機会を増やせず、2018年オフに育成契約へ移行。2020年オフには戦力外通告を受けた。



その後、12球団合同トライアウトを経てヤクルトと育成契約を締結。2021年秋にサイドスローへ転向すると、翌2022年6月に支配下復帰を果たした。同年は一軍で10試合に登板し、2勝1敗、防御率4.11を記録した。



2023年は先発、救援の両方で起用され、29試合に登板して6勝4敗、防御率3.02をマーク。6月28日の巨人戦では、降雨コールドによる6回3安打無失点でプロ初完封勝利を挙げた。



翌2024年には自己最多となる40試合に登板。シーズン途中から救援に回ると、終盤には抑えも任され、6勝6敗、11セーブ、2ホールド、防御率2.55と好成績を残した。



しかし、プロ11年目の今季は一軍で11試合の登板にとどまり、防御率3.93。7月18日のDeNA戦を最後に、一軍登板の機会を得られなかった。



ファームでは17試合に登板し、29回1/3を投げて1勝5敗、2セーブ、28奪三振、防御率6.44。再昇格を目指して調整を続けたものの、結果につなげることはできなかった。



一軍通算では117試合に登板し、14勝16敗、11セーブ、7ホールド、防御率3.45。先発、救援の両方で実績を残した28歳右腕だったが、二度目の戦力外通告を受けることになった。



















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