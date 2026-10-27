







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、今季終盤に2Aからメジャーへ抜擢されたホスエ・デポーラ外野手が爪痕を残した。来季は更なる飛躍が期待されるが、その同選手の課題についてブランドン・ゴームズGMが言及したという。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。



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デポーラは大谷の故障離脱に伴いメジャー昇格を果たすと、11試合、打率.323、1本塁打、7打点と好成績をマーク。その後、大谷の復帰で3Aに落ちたものの、ポストシーズンで再びロースターに入った。



同メディアは「彼は大谷の離脱中に昇格を果たし、素晴らしい活躍を見せた。また、地区シリーズと優勝決定シリーズの両方でロースター入りを果たし、限られた役割ながら3試合に出場した。打撃面で印象的な活躍を見せた一方、ドジャースは彼の数少ない課題の一つである守備面についても大きな成長を期待している」と言及。



その上で、「彼についてはこれまで話し合いを重ねてきたし、本人も守備力をさらに向上させ続ける必要があることを十分に理解している。打席で彼がどれほどの能力を発揮できるかは全員が目にしてきた。一方で、チームには既に優秀な選手たちが揃っている。だからこそ、彼に出場機会を与える方法を見つけると同時に、このオフからスプリングトレーニングにかけて、求められる水準に到達できるように守備力をさらに磨くことが重要だと考えている」というゴームズGMの見解を伝えている。











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