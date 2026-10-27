プロ野球解説者の谷繁元信さんのYouTubeチャンネル『谷繁ベースボールチャンネル』で、ソフトバンクとDeNAの日本シリーズ第3戦を展望した。

谷繁さんが現役時代に所属したベイスターズは、日本シリーズ2戦を終えて0勝2敗。3戦目はエース・東克樹が予告先発となっている。

谷繁さんは「言ってみればベイスターズはホームランでしか点数が取れていないんですよね。1戦目も牧のホームラン、2戦目も筒香の3ラン、どこかで繋がりが出てこないと勢いに乗って行かないチーム。繋ぐことが大事なのかなと思うので、そこができてくると流れが変わる」と話す。

また、先発する東について谷繁さんは「東ですし、向こうは松本か。東は本当は2戦目と思っていたけどね。これで東が3戦目いくと、やっと7戦目で間に合うくらいでしょう。1回しか投げない可能性があるんだよね。今更言ってもしょうがないけどね、これは」とポツリ。

「前回も3戦目、東で勝って4連勝しましたから、東に味方が点数を取るまで。この2試合は先制されているので、ベイスターズからすると、東は味方が点数取るまで我慢していく。ここでしょうね」と解説した。

エース・東が流れを止めて、日本一となった2024年の再現ができるか注目だ。