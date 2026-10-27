







阪神タイガース 最新情報



阪神タイガースの高寺望夢選手は26日、宮崎市のひなたサンマリンスタジアム宮崎で行われた読売ジャイアンツとの「みやざきフェニックス・リーグ」に「3番・遊撃」で先発出場。二遊間への難しい打球を軽快にさばき、来季の定位置獲得に向けてアピールした。







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高寺は上田西高から2020年ドラフト7位で阪神に入団したプロ6年目内野手。俊足と巧みなバットコントロールを武器とする右投左打の24歳で、内外野をこなすユーティリティー性も持ち味としている。



1-0と阪神がリードして迎えた4回、2死一塁の場面で巨人の石塚裕惺選手が放った打球は、高いバウンドで投手の頭上を越える二遊間へのゴロに。遊撃を守る高寺は二塁ベース後方まで回り込んで打球を捕球すると、素早く一塁へ送球。難しい打球をアウトにする好守を見せた。



高寺は今季遊撃での出場はなかったが、来季は遊撃へ再コンバートして臨むとされており、この日はフェニックス・リーグで初めて遊撃手として先発出場した。



8回にはイレギュラーバウンドした打球を処理できず失策を記録したものの、9回には遊撃ゴロをさばいて併殺を完成させるなど、遊撃守備の感覚を確かめた。打撃では2打数無安打、2四球だった。



今季は自己最多の128試合に出場し、打率.219、3本塁打、24打点、12盗塁をマーク。来季は遊撃で定位置獲得を目指し、さらなる飛躍が期待される。



なお、試合は阪神が1-0で巨人に勝利した。































【動画】難しい打球を華麗に処理！高寺望夢が見せた遊撃守備



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高寺望夢 来季はショートで勝負🔥



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【了】