







中日ドラゴンズは22日に行われた「プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD」で、育成選手を含む8人を指名した。注目の1位指名では抽選を外したものの、即戦力右腕をはじめ、将来性豊かな選手たちの獲得に成功。工藤公康新監督の下、再建を目指すチームにとって、今回のドラフトはどのような意味を持つのか。指名選手の顔ぶれから、スカウト陣の狙いと今後の可能性を読み解く。（文・チャッピー加藤）





工藤新監督が示した方針…スカウト陣に託したドラフト

[caption id="attachment_298592" align="alignnone" width="1200"] 中日ドラゴンズの工藤公康監督【写真：産経新聞社】[/caption]











工藤公康新監督の電撃就任で、球界の話題をさらったドラゴンズ。だが読売ジャイアンツも負けじと、松井秀喜新監督の就任を発表。これで来季のセ・リーグは俄然面白くなってきた。



だが、実際に戦うのは監督ではなく選手だ。戦力補強の面でも重要なプロ野球ドラフト会議が10月22日に行われた。15日の就任会見で、ドラフト指名選手への要望について聞かれ「ないです」と答えた工藤監督。有望な選手を獲ってくるのは編成部門の仕事。スカウトが1年かけて「これで行こう」と決めた選手を育てるのが自分の仕事、というのがその理由だろう。



編成部門と現場が、それぞれの持ち場でプロの仕事をする。それが本来の球団運営のあり方で、工藤監督は当たり前のことを言ったまで。今回、スカウト陣の判断を尊重した工藤監督の下で、指名された選手たちがどう育っていくのか。その顔ぶれとともに、今後の育成にも注目したい。



ということで、今回は2026年のドラフト会議。ドラゴンズのスカウト陣がその目で選んだ、指名選手の顔ぶれを見ていこう。





1位抽選を外すも即戦力右腕を獲得…上位指名に見えた補強戦略

[caption id="attachment_295321" align="alignnone" width="1200"] 近畿大の宮原廉【写真：産経新聞社】[/caption]











＜支配下指名選手＞



■1位 宮原 廉 近畿大 投手



今年のドラフトは、いちばんの目玉候補だった横浜高・織田翔希が事前に会見を行い、NPBを経ずにメジャー挑戦する意向を示したことも影響したのか、どの球団も1位指名選手を事前に公表しないという珍しい事態になった。



巨人が織田を1位で強行指名したのは驚いたが、ドラゴンズはまず捕手を獲りに行った。かねてから1位指名が予想されていた青山学院大の捕手・渡部海を指名。強肩強打の大学ナンバーワン捕手で、即戦力として期待できる逸材だ。今季ドラゴンズは2年目の石伊雄太が正捕手の大役を担ったが、裏返すと捕手のコマ不足とも言える。しかし渡部は、東北楽天ゴールデンイーグルスと1位指名が重複。抽選の結果、残念ながら交渉権は楽天にさらわれてしまった。抽選の順番は楽天が先だったので、これはもう致し方ない。



代わりにドラゴンズが指名したのは、近畿大の即戦力右腕・宮原廉だった。ただこちらも、同じく1位指名を外した千葉ロッテマリーンズと競合。2度目の抽選となり、今度は荒木雅博・球団本部長補佐がみごと交渉権を引き当てた。



宮原は最速157キロの威力あるストレートが魅力の右投手。長いイニングを投げても球威が衰えないタフなパワーピッチャーで、侍ジャパン大学日本代表にも選ばれた。近畿大からドラフト1位選手が出たのは、2020年の阪神タイガース・佐藤輝明選手以来6年ぶりで、大学では通算41試合に登板し15勝5敗、防御率1.89という成績を残している。



宮原の交渉権獲得で、結果的にドラゴンズの1位指名は5年連続で大学生投手となった。過去の4人は仲地礼亜（沖縄大）・草加勝（亜細亜大）・金丸夢斗（関西大）・中西聖輝（青山学院大）で、現状ローテーションで活躍しているのは金丸だけ。いつまでも大野雄大・柳裕也の両ベテランに頼っているわけにもいかず、先発陣の世代交代は急務である。宮原をどうローテの柱に育てていくか、工藤監督の手腕に期待だ。



■2位 柴﨑 聖人 王子 外野手



2巡目は成績下位の球団から指名するウエーバー順となり、今年はパ・リーグに優先権があった。今季セ・リーグ最下位のドラゴンズは、パ最下位の楽天に続いて2番目の指名となった。1位指名候補だった逸材がまだ残っている中で、ドラゴンズが選んだのは、社会人の即戦力外野手・王子の柴﨑聖人だった。



今季は岡林勇希が開幕早々故障、上林誠知がシーズン終盤まで復帰できなかったのも痛かった。上林は今オフFAで移籍する可能性もあるため、左の外野手の補強も重要ポイント。柴﨑は都市対抗野球本戦で8試合3発を記録するなど、走攻守そろった左打者だ。ここで外野手を獲っておかないと、3巡目は逆ウエーバー（成績上位球団から指名）で目ぼしい選手が残っていない可能性があるため、早めに2位での指名となったのだろう。



柴﨑は、先日行われたアジア競技大会にも侍ジャパン日本代表のメンバーとして出場。私も生で観たが、足も使えて率も残せるタイプなので悪くない選択だったと思う。今季、福岡ソフトバンクホークスが正木智也を1番に抜擢。本塁打を28本放って優勝に大きく貢献した。ああいう1番打者がいると得点力も上がる。持ち前の長打力を活かして暴れ回ってほしいところだ。



■3位 前嶋 藍 亜細亜大 捕手



1位で青山学院大・渡部を獲得できなかったため、捕手をどこで獲りに行くかも大きなポイントだった。今回のドラフトで、1位指名クラスの捕手として名前が挙がっていた亜細亜大の前嶋藍が、3位指名の時点でもまだ残っていたのはドラゴンズにとってラッキーだった。



前嶋は強肩強打の捕手で、侍ジャパン大学日本代表にも2年連続で選ばれている。身長は174センチと小柄だが、がっちりとした体格で、肩の強さは横浜隼人高時代から定評があった。スローイングも正確で、「藍（らん）バズーカ」が炸裂するかもしれない。右打ちで一発のあるパワフルな打撃も魅力。試合展開を読む力もあり、工藤監督好みのキャッチャーだと思う。



ドラゴンズは1位指名で渡部を外したが、将来は竜ファンに「前嶋が来てくれてよかった」と言わせる存在になってもらいたい。





即戦力リリーフは指名せず…下位指名で見据えた将来

[caption id="attachment_286589" align="alignnone" width="1200"] 中京の鈴木悠悟【写真：産経新聞社】[/caption]











■4位 鈴木 悠悟 中京高 内野手

■5位 西田 櫂吏 京都国際高 投手

■6位 清水 智裕 ヤマハ 捕手



下位指名で、これも重要ポイントだった即戦力の中継ぎ候補を補強するのかと思いきや、高校生2人と社会人捕手を指名。今年はこの6人で選択終了となった。リリーバーを指名しなかったことについては賛否が分かれるところだが、そこは他球団戦力外、もしくはトレードか新外国人で賄うということだろう。上位指名でウィークポイントを補完しつつ、下位で将来を見据えて高校生を2人獲ったことは編成スタッフの意思を感じるし、私は評価したい。



岐阜・中京高の鈴木悠悟は「地元の子」でもあり、打撃でも評価が高い二刀流の選手だ。球団は内野手として評価。次世代のショート候補として考えているようだが、ここは両方やらせてみてもいいのではないか？



京都国際高・西田櫂吏（かいり）は甲子園出場こそないが、回転数の多い140キロ台後半のストレートと、切れ味鋭いスライダー、チェンジアップが武器のサウスポー。三振が取れるタイプの投手だ。大野や金丸から学ぶところもあるだろう。将来の左の先発候補として、サウスポーの大先輩・工藤監督がどう育てていくかも見物だ。



ヤマハ・清水智裕も地肩が強く長打力が売りの捕手で、愛知県春日井市出身の地元選手。中部大3年時に出場した全日本選手権で東京ドームの左翼席上段に特大の一発を叩き込んだ実績を持つ。支配下で捕手を2人指名したのは17年ぶりで、セは来季からDH制が導入されるので「打てる捕手」は獲っておいて損はない。



＜育成ドラフト指名選手＞



■1位 内藤 崚 上田西高 投手

■2位 中西 佳虎 大阪桐蔭高 外野手



内藤は最速150キロの速球を投じる豪腕タイプ。中西は今春のセンバツ優勝メンバーで、ドラゴンズが大阪桐蔭高出身の選手を指名するのは根尾昂以来となった。支配下契約を勝ち取って、花田旭先輩と外野を争うようになってほしい。



今年のドラフトを総じて見ると、渡部を外したのは痛かったが、できる限りのリカバーはしたと思う。指名した8人はそれぞれ魅力を持った好素材であることに間違いはないし、全員が自分の長所を自覚して、アピールしていくタイプなのは心強い。あとは工藤監督の言うように「どう育てるか」が勝負。育成担当のスタッフに誰を選ぶかも注目だ。



ルーキーの活躍は、そのままチーム力の底上げにつながる。上位3人は来季、開幕から一軍ベンチ入りしてもらいたいし、そうなると私は信じている。2026年のドラフトが何年か後に「神ドラフト」と呼ばれますように。あと、これから逢う工藤監督に返事をするときは、明るく大きな声で「おう！」と言ってね（笑）。







【著者プロフィール】

チャッピー加藤(Chappy Kato)

1967年生まれ。愛知県名古屋市出身。上智大学卒業。構成作家、コラムニスト、ラジオDJ。幼少時より半世紀以上野球を観戦。特に球場巡りがライフワーク。贔屓のドラゴンズ戦を中心に、毎年プロ野球全12球場での公式戦を生観戦。2006年から20年連続で継続中。落合監督時代、5度出場した日本シリーズの最終戦をすべて球場で見届けた。歌謡曲のレコードコレクターでもあり、昭和文化にも造詣が深い。





















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【了】