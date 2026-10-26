「予測を余裕で上回った」村上宗隆、一塁手部門で18位予想から9位に躍進！…









村上宗隆 最新情報

シカゴ・ホワイトソックスに所属する26歳の村上宗隆内野手は、メジャー1年目の今季、ポジション別ランキングの一塁手部門で事前予測を大きく上回る結果を残した。開幕前に18位と予測されていたチームの一塁手部門は、実際には9位に浮上したと、米メディア『ソックス・マシーン』が報じている。

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同メディアのジム・マーガラス記者は、米データサイト『ファングラフス』のポジション別パワーランキングと実際の成績を比較し、今季のホワイトソックスを振り返った。



同メディアによると「6カ月間の観戦体験で最も学びが多かったのは、1桁台の確率を現実のものにするまでの大小さまざまな出来事を目にしたことだった」という。



開幕前のホワイトソックスのポストシーズン進出確率は、ZiPSで6.6％、PECOTAで1.5％にとどまっていた。



村上が守る一塁手部門は、予測の18位（1.8）に対し、実際は9位（2.9）だった。



同メディアは「村上は予測を余裕で上回った」とした上で、「5月下旬に負傷するまで、一塁手としてリーグで4番目に優れた生産性を示していた」と評している。











一方で、5月30日以降のホワイトソックスの一塁手部門は、当初の予測に近い17位だった。



それを踏まえ、同メディアは「村上とホワイトソックスが予測を上回ったと言って差し支えないが、選手や状況の見立てが間違っていたと言うにはまだ少し早いかもしれない」と慎重な見方も示している。



また、同メディアは「ホワイトソックスがチームとして期待以上の成績を収めた理由の一つは、ア・リーグ全体が歩み寄ってくれたことだ」とも主張している。



チーム全体で予測を大きく下回ったのは捕手の1ポジションのみで、予測の26位（2.3）から実際は28位（0.0）に沈んだ。



改善のどこまでが選手の成長で、どこまでが運によるものかは議論の余地があるとしつつ、同メディアは「すでに終わった2026年シーズンにおいては、すべて同じように数えられる」と結論づけている。



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