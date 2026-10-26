







大谷翔平 最新情報

横浜高校の18歳右腕・織田翔希投手が、NPBを経由せずにロサンゼルス・ドジャースへ加入する可能性が注目されている。読売ジャイアンツがドラフト1位で指名したものの、米国では最終的にドジャース入りするとの見方が広がっている。米メディア『ニューヨーク・ポスト』のディラン・ヘルナンデス記者が10月25日（日本時間26日）に言及した。



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NPBドラフトでは巨人が織田を1位指名。22度の日本シリーズ制覇を誇る巨人は、織田の国内残留を目指しているものの、本人は「世界一のリーグでプレーしたい。世界一になりたい」とメジャー志向を明確にしている。



その背景には制度面の違いもあるかもしれない。NPBでは海外FA権取得まで9年を要し、それ以前にメジャーへ移籍するには所属球団によるポスティングが必要となる。一方、MLB球団と国際アマチュアとして契約すれば、直接米国でキャリアを始められる。



また、金銭面でも差があり、NPBドラフト選手の契約金は1億円が上限とされる一方、MLB球団には国際アマチュア選手獲得用のボーナスプールが設定されている。織田については、300万ドル（約4.7億円）から500万ドル（約7.8億円）の契約金を得ると見られている。



日米で動向に注目の集まる織田について、ヘルナンデス氏は「彼はまだ決定を下していないと主張しているものの、業界では最終的にドジャースに加入するだろうという見方が広まっている」と言及した。



巨人のドラフト1位指名によって、一気に動向に注目が集まった織田。大谷翔平選手が強行指名に踏み切った北海道日本ハムファイターズに入団を決めたように、織田にもNPBに進む道が残されているのかは不透明だ。











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