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ロサンゼルス・ドジャースのダルトン・ラッシング捕手は右肘の手術を受け、捕手としての復帰まで約9か月を要する見込みとなった。これにより、健康を取り戻した後には将来的なトレードでの放出候補となる可能性がある。米メディア『ドジャース・ウェイ』のカトリーナ・ステビンス記者が10月22日（日本時間23日）に言及した。



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ドジャースはトレード期限でタンパベイ・レイズからハンター・フェドゥシア捕手を獲得しており、捕手層については一定の備えができている。フェドゥシアは打率2割未満だったものの、ポストシーズンではラッシングを差し置いて起用されていた。



来季はフェドゥシアが控え捕手として打撃面でも一定の結果を残せれば、ドジャースがラッシングを手放す判断をしやすくなる可能性がある。



ドジャースでは大谷翔平選手が指名打者（DH）を務めているため、ラッシングが打撃だけ先に復帰しても出場機会は限られる。そのため、球団はウィル・スミス捕手の控えとして起用し、再びトレード価値を高めることもできるだろう。



注目の集まるラッシングの動向について、ステビンス氏は「怪我や性格面での懸念があるとはいえ、ドジャースは彼と引き換えに十分な見返りを得られる可能性がある。彼は若く、契約期間も残っており、ドジャースが彼を安売りして手放すことはないだろう」と言及した。



ラッシングは今季、数々の言動で物議を醸したものの、スミスの離脱を補う重要な役割を果たした。しかし、今後はドジャースでプレーを続けられるかどうかに焦点が当たることになるだろう。











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