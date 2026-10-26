







北海道日本ハムファイターズ 最新情報



北海道日本ハムファイターズは26日、阪口樂内野手と2027シーズンの選手契約を結ばないことを発表した。



阪口は岐阜第一高から2021年ドラフト4位で日本ハムに入団。高校時代は投手も兼任しながら通算27本塁打を記録した、長打力が持ち味の左打者として期待を集めた。



ルーキーイヤーの2022年7月10日には、ソフトバンク戦で「9番・指名打者」としてプロ初出場初スタメンを果たし、第3打席でプロ初安打となる中前打を記録。同年は一軍で3試合に出場し、打率.167だった。



しかし、その後は一軍での出場機会をつかめず、2023年、2024年は一軍出場なし。2024年には二軍で101試合に出場し、打率.196、11本塁打、41打点を記録するなど、持ち前の長打力をアピールした。



昨季は3年ぶりに一軍出場を果たしたものの、わずか1試合、1打数無安打に終わった。二軍でも75試合に出場し、打率.193、5本塁打、24打点と、前年から本塁打数を減らした。



プロ5年目の今季はファームで89試合に出場し、218打数45安打、打率.206、4本塁打、26打点、2盗塁、出塁率.297を記録。しかし、一軍昇格を果たすことはできず、シーズンを通して二軍でのプレーが続いた。



一軍通算では4試合に出場し、7打数1安打、打率.143、0本塁打、0打点。高校通算27本塁打を放った長距離砲候補として期待された23歳の内野手だったが、プロ5年間で一軍定着を果たせないまま、戦力外通告を受けることになった。





















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【了】