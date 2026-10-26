







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、再びワールドシリーズ制覇を目指す来季へ向けた今オフの動きが注目されている。既に様々な選手のトレード案が浮上している中、米メディア『ファンサイデッド』は、リリーフ右腕のブロック・スチュワート投手の放出を予想している。



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今季のスチュワートは昨季受けた右肩手術の影響で開幕に出遅れると、5月上旬の復帰後も左足骨棘や右肩の張りなどに苦しんだ。ただ、シーズン成績は28登板、1勝2敗9ホールド1セーブ、防御率2.70とまずまずだった。



そのスチュワートについて、同メディアは「今季は限られた登板機会ながら好成績を残した。この活躍により、35歳の彼は年俸調停権を持つ最後の年に大幅な昇給を勝ち取る可能性がある。その金額が必ずしも、ドジャースにとって手の届かない水準になるわけではない。しかし、ブルペンには既に、実際の成績に見合わないほど多額の資金が投じられている。彼の今後の活躍の場は、明らかに他球団にあるだろう」と言及。



続けて、「全盛期を過ぎつつあるとはいえ、彼のように重要な局面で力を発揮できる優秀なリリーフには、トレード市場で多くの球団から関心が集まるはずだ。ドジャースは今後、複数のプロスペクトをメジャーに昇格させるか、トレードで放出することが見込まれている。フロントはマイナーの選手層を再び充実させるため、積極的に動くことになるだろう」と記している。











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