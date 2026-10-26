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福岡ソフトバンクホークス 最新情報
福岡ソフトバンクホークスは26日、育成選手の田上奏大投手に対し、来季の選手契約を結ばないことを通告した。
田上は履正社高から2020年ドラフト5位でソフトバンクに入団。プロ2年目の2022年に一軍デビューを果たし、2試合に先発登板して0勝0敗、防御率2.45を記録した。
しかし、その後は一軍登板の機会に恵まれず、2024年には難病の「ランゲルハンス細胞組織球症」を発症。同年10月に実戦復帰を果たし、育成選手として支配下復帰を目指していた。
プロ6年目の今季も一軍登板はなく、通算成績は2試合に登板して0勝0敗、防御率2.45。難病を乗り越えて現役を続けてきた23歳の右腕だったが、ソフトバンクでの6年間に区切りを迎えることになった。
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