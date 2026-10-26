









21年ぶりに阪神タイガースへ復帰し、コーチに就任した的場寛一氏。1999年のドラフト1位（逆指名）で入団したものの、現役時代は度重なる故障に苦しみ、期待された活躍を果たせなかった。野村克也、星野仙一、岡田彰布の歴代監督のもとで経験した挫折。そして、阪神がリーグ優勝を果たした2005年、自身は戦力外通告を受けた。将来を嘱望された大型遊撃手に何があったのか。田崎健太氏の著書『ドライチ』から、本人が明かした負傷の経緯と、タテジマを脱ぐまでの苦悩を抜粋してお届けする。







感嘆した野村克也の観察眼



99年ドラフト会議で、逆指名1位で阪神タイガースに入った的場寛一は、プロ入りして怪我に悩まされた。



2000年と2001年に2度、左膝を手術。こうしたゆったりとした時間があったことで、入団前後のスポーツ新聞の記事による〝誤解〟を解くことが出来た。



「キャンプ中から、こいつ、思っていたんとちがうなと少しづつ相手をしてもらえるようになった。1年目のオフ、坪井（智哉）さんも一緒に手術していたので、色々とお話させてもらったり、めっちゃお世話になりました。」



的場はプロ野球の世界は「ぎらぎらしたチーターやライオンとかがいるジャングルの中で生活するようなもんです」と表現する。



監督を務めていた野村克也の観察眼に感嘆したことがある。



「1年目か2年目、甲子園での広島戦のベンチに入っていたんです。ノーアウト一塁、バッター木村拓也。木村拓也さんのサインを見る仕草を見て、野村監督は〝いつもの見方と違うぞ、1回（ボールを）外せ〟って指示出したんです。そうしたらやはりエンドランで、セカンドランナーを刺したんです。木村さんはバッターボックスに入った後、不安になってもう一度サードコーチを見た。それを野村監督は見逃さなかった。鳥肌が立ちましたね」

















指揮官交替でチャンスも…



2002年、監督が野村から星野仙一に替わった。翌2003年、伊良部秀輝、金本知憲などが加わった。このシーズンから的場は遊撃手から外野手へとポジションを変更している。



金本の加入が阪神の野手に強い影響を与えたと的場は考えている。



「金本さんとは（恐れ多くて）直接話はできませんでしたけど、若い選手は先輩の背中を見る。無事之名馬はホンマですよ。下手くそでも丈夫やったら練習できるから、上手くなる。怪我というのは解釈の問題です。骨が折れた、ヒビが入った。医者に診せると安静にしろと言われ、試合に出られない。すると自分のポジションを獲られてしまう。でもちょっと痛いけど、（プレー）できることもある。折れていようが、少々曲がっていようが出来たらそれでええんです。痛みに鈍感な人なら多少ヒビが入ってるぐらいは気がつかないでしょ。ぼくがそう考えるようになったのはだいぶ後のことでした」



2003年シーズン、阪神は18年ぶりのセリーグ優勝を成し遂げた。翌2004年、監督が岡田彰布となった。



指揮官交替は若手選手にとって大きなチャンスでもある。2月21日の紅白戦では3安打を打ち、レギュラー候補の一人とて数えられるようになった。



しかし――。



2004年2月29日のオープン戦で的場は右肩捻挫、一軍から離脱。



岡田は報道陣から的場の怪我に、こう答えている。



〈「結構かかりそうや。抜けてすぐ（肩は）入ったらしい。悔しかったんやろな。ロッカーに帰って（脱いだ）ユニフォームを右手でたたきつけとったと島野さん（管理部長）が言うとった。普通は投げられんぞ。だから大丈夫やろうと思ったんやけど…。（中略）」



「ケガするヤツは調子がいいときにする。チャンスにケガをするな」〉（2004年3月14日付「デイリースポーツ」）



怪我が癒えたものの、この2004年シーズンの試合出場は2試合に留まっている。

















2005年、怪我の理由

[caption id="attachment_298513" align="aligncenter" width="1200"] 開幕から好調をアピールしていた的場氏。【写真：産経新聞社】[/caption]



そして、翌2005年3月9日、東北楽天ゴールデンイーグルスとのオープン戦――。的場は九番レフトとして先発出場している。



「あの年はキャンプから好調で、岡田監督も〝（外野は）寛一で行こう〟と言ってくれていたんです。あの日、チャンスでタコったんです。ぼくみたいな選手は毎日オープン戦でヒットとか打って活躍せな、一軍に残れないと思っていたんです。2005年は優勝を狙えるチームでしたから」



この日、的場は3打数0安打、一つの三振という成績だった。



「ぼく、こう見えて短気なんです。自分に対してむかついて、グラブをバーンって投げたら肩が外れた。肩を脱臼してしまって、それでアウト。ぼくの野球人生は終わりました」



翌日の記事ではグローブを投げて肩を脱臼したことは伏せられていた。



〈阪神・的場寛一外野手（27）の開幕一軍入りが絶望的となった。9日の楽天戦の9回、レフト線の打球を処理し、二塁へ送球した際に右肩を痛めた。試合後、宝塚市内の病院で検査の結果「右肩関節唇損傷」の診断を受けた。



（中略）平田ヘッドコーチも「開幕一軍に入る勢いだっただけに残念」と無念の表情。キャンプから好調で、貴重な右の外野手として開幕一軍をほぼ手中に収めていたが、昨年に続くオープン戦途中でのリタイアとなった〉（2005年3月11日付「デイリースポーツ」）

















「なんか違うチームを見ているような感じでした」



このシーズンの阪神は、プロ入り2年目の鳥谷敬を二番遊撃手に固定。一番の赤星憲広から始まる、鳥谷、アンディ・シーツ、金本、今岡誠という打線は破壊力があった。それを藤川球児、ジェフ・ウィリアムス、久保田智之の〝JFK〟が締めた。



2005年9月29日、阪神は甲子園での読売ジャイアンツ戦でセリーグ優勝を決めている。



的場はその試合を自宅のテレビで見ていた。



「阪神の優勝が近づき、家族は見て見ぬ振りをしてました。でも、この試合は見ておこうと思って、テレビをつけてました。自分の知っている選手ばかりではあるんですけれど、なんか違うチームを見ているような感じでした」



そして10月5日、戦力外通告を受けた。実働3シーズン、49打数7安打という成績だった。



（中略）



最後にこう尋ねてみた。



阪神タイガースのような人気球団に逆指名1位で入ったことを後悔していないか。もしプレッシャーの緩い他の球団に入っていれば、選手として成功していたと考えことはないか――



的場はぼくの問いに首を強く振った。



「それはたら、れば、でしょ。ドラフト1位という、いい経験をさせてもらったと思っています。精神的には動じなくなった。出る杭は打たれるけど、出過ぎた杭は打たれないって言うじゃないですか。それはホンマやと思います。プロ野球というのは、出過ぎないとアカン世界なんです。でもぼくは出過ぎた杭になれなかった。実力がなかったんです」



阪神タイガースのドラフト1位だったから、こうして取材してもらえるじゃないですか。的場はそう微笑んだ。























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