ピレネーの麓、34のグランプリを刻んだ坂｜Musée du Circuit du Comminges

サン＝ゴーダンスの町を抜け、旧国道117号をモンレジョーへ向かって下る。ピレネーのチーズ職人を訪ねる道すがら、道端に突然、コンクリートの観客席が現れる。ガレンヌの坂と呼ばれる緩いカーブに沿って、282mにわたって続く階段状のスタンド。草が生え、手すりは錆び、それでも誰かが毎年ペンキを塗り直している。ここは1925年から1954年まで、四輪18回、二輪16回、合わせて34のグランプリが開かれたコマンジュ・サーキットのホームストレートだ。そしてスタンドの隣に、小さな博物館がある。

【画像】車を見に来る場所ではなく、車が走った場所そのものを見に来る場所「コマンジュ・サーキット」（写真21点）

哲学教師の思いつき

すべては1922年、サン＝ゴーダンスの中学校で哲学を教えていたウジェーヌ・アゼマールの思いつきから始まった。勃興期のモータースポーツを観光と結びつければ、ピレネーの麓のこの町に人を呼べる。彼は観光協会を設立し、同じ年に「温泉地ラリー」を走らせた。約40台のヴォワチュレットとバイクが、サリー＝デュ＝サラやリュションといった温泉町を巡る200kmの規定速度競技。プジョーが3年続けて勝ち、通過する村々が主催委員会に出資するようになったところで、アゼマールは次の段階に進む。1925年9月6日、サン＝ゴーダンスからモンレジョーへ向かい国道117号で戻る27.66kmの公道コースで、第1回コマンジュ・グランプリが開かれた。

ブガッティの時代

翌1926年、モナコ生まれの若いダンサーがブガッティ35でこの坂に現れ、ワークスを出し抜いて勝った。ルイ・シロン、27歳。彼はこの勝利を手土産にブガッティ入りし、やがてモナコの英雄になる。1927年の勝者エイゼルマンは、翌日の月曜日に自分のブガッティでコースをゆっくり一周した。「平穏な日常に戻った道を、コマンジュの人々への感謝を込めて。どこへ行っても笑顔と優しい挨拶しかなかった」と地元紙に語っている。

1928年にはフランス自動車クラブがここをACFグランプリの舞台に選び、ワークスのブガッティを駆るウィリアムズが、ハンディキャップで最後尾から出てゴール16km手前で首位を奪った。町はガレンヌの坂に木造の観客席3基と陸橋2本を組み、博物館にはその梁が1本だけ残っている。

1932年、最終ラップを前に首位を走っていたルネ・ドレフュスは、スタンドの手前で雨に濡れた路面に足元をすくわれ、木をなぎ倒して宙を舞った。木がなければ車は観客の群れに飛び込んでいた。血まみれで担ぎ出されたが、切り傷と打撲で済んだ。首位に立ったヴィミーユも2km先、ガロンヌ川を渡ったヴァランティーヌで同じように滑って投げ出され、病院で合流。その晩、幸運な勝者ゼエンデルが祝勝のシャンパンを病室に持ち込んだ。宙を舞うブガッティを捉えた1枚は L'Illustration を経て世界を巡り、館にはそれを撮ったという木製のカメラが残っている。

住民が建てたスタンド

木造の仮設席を毎年建てては壊す手間に懲りた町は、1933年5月、住民に寄付を募った。1週間足らずで75人から約30万フランが集まり、工事は数日後に始まった。鉄筋コンクリート1,000立米、全長282m、12,000人収容。同じ年、コースは11kmに短縮され、6kmの直線が生まれた。

新しいスタンドの前に現れたのは、スクーデリア・フェラーリのアルファロメオ・ティーポBだった。1933年ファジョーリ、1934年コモッティ、1935年ソマー。館には1934年8月27日付、モデナからリエージュのタイヤメーカーに宛てたエンツォ・フェラーリの手紙のコピーがある。前日の勝利を知らせ、貴社のタイヤで勝ったことに「ご留意いただきたい」と、紫のインクで署名した請求書である。1936年にはジャン・ブガッティが父のロワイヤル・クーペ・ナポレオンを自ら運転してやって来て、今の博物館の駐車場に停めた。ヴィミーユとブノワの練習走行は、封鎖されていない公道で行われたという。

レースの前夜、町は眠らなかった。ドライバーもメーカーも競って予約した町最大のホテル・フェリエールには、ジャン・ブガッティとオーメートル率いるチーム、エットーレの右腕だった技師ヴェイユ、エンツォとスクーデリア、ドライエのチーム、戦後はタルボ＝ラーゴのソマー、シロン、ドレフュス、エタンスランが泊まった。どのホテルでもチームは夜更けまでガレージでマシンを整え、何百人もの野次馬がそれを覗き込んだ。時おりエンジンが吠え、ひまし油の匂いが通りに流れ、バーは朝まで店を開けていた。そして夜が明けると、人々はサーキットの特等席へ我先にと駆けていった。

空白と復活

1937年と1938年は規定をめぐる論争でワークスがボイコットして中止。1939年8月6日、ル・ベーグのタルボが163.5km/hでラップレコードを塗り替え、戦前最後のグランプリが終わった。翌年から4年間、サン＝ゴーダンス郡庁の発行する通行許可証なしには車もバイクも動かせなくなり、館のケースにはその紙が残っている。

1947年8月10日、復活第1回。収益は戦争捕虜のために寄付された。48歳のシロンがタルボ＝ラーゴで2位に0.5秒差で逃げ切り、21年ぶり2度目の勝者になる。翌1948年、ヴィロレージのマセラティを8万人が見に来た。芝生席は300フラン、今の9ユーロほど。1949年にはふたたびACFグランプリがここで開かれ、シャルル・ポッツィのドライエ145が勝った。のちにフランスのフェラーリ輸入元となる男の、キャリア唯一のグランプリ優勝だった。

アスカリと静かな幕切れ

1952年8月10日、コースは4.4kmに縮まり、F2規定でアスカリとファリーナのフェラーリ500がやって来た。アスカリは2周目に自分の車を壊し、チームメイトのシモンの車に乗り換えて勝った。1分51秒2のラップレコードは永遠に残る。だがプロのドライバーを呼ぶ金はもう続かず、1954年7月11日、DBのMonomillとサイドカーで最後のグランプリが行われた。翌年のル・マンの惨事が新しい安全基準を要求し、工事費を払えない町はサーキットを手放した。1956年、ツール・ド・フランス・オートの区間がここを通り、スターリング・モスの300SLが最後のタイムを刻んでいる。

記憶の番人たち

博物館を開いたのは、1975年にエキュリー・オートモビル・デュ・コマンジュを創設したミッシェル・リベ氏と、「アミ・デュ・シルキュイ・デュ・コマンジュ」の仲間たちだ。全員がボランティア。元警官のジャン＝クロード・フルマン氏が二輪を担当し、元医師のジャン＝ポール・デウー氏が会計を預かる。支えているのは市と広域行政体、地元の信用金庫、屋根職人、車検場、ホテル。90年前にスタンドを建てた顔ぶれと変わらない。

展示車は1台、1931年のラリーNCP。あとは町のガレージから集まった遺物と、紙と、記憶である。フォード・モデルTの木箱入り点火コイル、ゼニットのキャブレターの箱、タルボのラジエーター、役員の腕章、ハンハルトのストップウォッチ。そしてモーリス・トランティニャンが引退後に造ったワイン「ペトゥレ」の瓶。ジオラマの前で「この位置から見ると臨場感が出るんだよ」とスタッフがはしゃぎ、館長の言葉のひとつひとつにサーキットへの情熱が宿る。

博物館を出て、道路を渡り、1933年のスタンドに座る。目の前の道は今では県道817号と呼ばれ、トラックが通り過ぎていく。1959年、ツール・ド・フランスはここにゴールしてダリガードが勝った。2021年7月、第16ステージのゴールラインはこの階段の真下に引かれた。90年前に町が自分たちで建てた座席は、まだ現役なのだ。

帰り道、僕もエイゼルマンに倣って、旧国道をゆっくり走った。平穏な日常に戻った道を、感謝を込めて。坂の向こうから、まだ何かが来る気がした。

Musée du Circuit du Comminges

1 rue des Chanteurs du Comminges, 31800 Saint-Gaudens

開館：木曜・土曜 10時〜12時、14時〜18時

運営：Les Amis du Circuit du Comminges

https://www.museeducircuitducomminges.fr/

写真・文：櫻井朋成 Photography and Words: Tomonari SAKURAI