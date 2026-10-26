









北海道日本ハムファイターズは26日、清宮虎多朗投手、阪口樂内野手、育成の加藤大和投手、松本遼大投手の4選手に対し、2027年シーズンの契約を結ばないことを通告したと発表した。





清宮虎は八千代松陰高から2018年育成ドラフト1位で楽天に入団。最速161キロの直球を武器とする右腕で、2024年には支配下登録を勝ち取り、一軍で3試合に登板した。



しかし、同年オフに戦力外通告を受け、2025年から日本ハムに育成選手として加入。今季は7月30日に再び支配下登録を勝ち取り、8月21日のロッテ戦で移籍後初登板を果たした。



だが、同試合では1死も奪えず、2安打1失点で敗戦投手となった。今季の一軍登板はこの1試合のみで、0勝1敗。ファームでは18試合に登板し、2勝1敗、防御率4.43を記録した。一軍通算では4試合に登板し、0勝1敗、防御率15.00の成績を残している。



一方、阪口は岐阜第一高から2021年ドラフト4位で日本ハムに入団。身長187センチ、体重99キロの恵まれた体格を誇る大型内野手として期待を集めた。



高卒1年目の2022年に一軍デビューを果たし、3試合に出場してプロ初安打を記録。しかし、翌2023年と2024年は一軍出場がなく、昨季も1試合の出場にとどまった。



プロ5年目の今季も一軍出場はなく、ファームでは89試合に出場して打率.206、4本塁打、26打点を記録。一軍通算では4試合に出場し、打率.143、0本塁打、0打点と、定着を果たせないまま来季の構想から外れることになった。



このほか、育成選手の加藤大和投手、松本遼大投手の2人にも来季の契約を結ばないことを通告した。両投手とも一軍出場を果たすことはできなかった。



なお、清宮虎には育成契約を打診したと報じられており、今後の動向が注目される。































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