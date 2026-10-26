アジアサッカー連盟（AFC）と大会組織委員会（LOC）は26日、AFCサウジアラビア2027の最終的な試合日程を発表し、各試合のキックオフ時刻と開催会場が確定した。

来年1月に開幕予定のAFCアジアカップは、開催国サウジアラビアの情勢悪化が懸念されている。今月に入り、イエメンの反政府勢力フーシ派が首都リヤドの国際空港などを標的に攻撃を実施し、死者が出る事態となったことで、中東情勢の緊張が再び高まっている。

また外務省は22日にサウジアラビアの首都リヤドを含む州の危険レベルを引き上げ、渡航中止勧告（レベル3）とした。

そんななか、23日に日本サッカー協会（JFA）の宮本恒靖会長は「11月にタイで行われる理事会で決まると思います。それまではしっかりと情報を集めたい」と話し、約1カ月後にタイで開催されるAFC理事会で、予定通り開催するか、延期するかが決まる見通しを示していた。

現時点で通常通りの開催が可能かは不透明だが、AFCは26日に同大会のマッチスケジュールを発表。

サウジアラビアで初開催となる第19回大会は、2027年1月7日（木）、首都リヤドにある収容人数7万2000人のキング・ファハド・スポーツシティ・スタジアムで幕を開け、開幕戦はサウジアラビアvsパレスチナとなる。

24チームが参加する6グループに分かれるグループステージは同1月20日に終了し、2日後からラウンド16がスタート。続いて1月28日・29日に準々決勝、2月1日・2日に準決勝を実施予定。そして、2月5日にキング・ファハド・スポーツシティ・スタジアムにて、新たな王者を決定する決勝戦が開催されるとのことだ。

なお、アジアカップのグループ分けと日本代表の試合日程は以下の通り。

▼AFCアジアカップサウジアラビア2027 グループステージ

◆グループA

サウジアラビア、クウェート、オマーン、パレスチナ

◆グループB

ウズベキスタン、バーレーン、北朝鮮、ヨルダン

◆グループC

イラン、シリア、キルギス、中国

◆グループD

オーストラリア、タジキスタン、イラク、シンガポール

◆グループE

韓国、UAE、ベトナム、イエメン

◆グループF

日本、カタール、タイ、インドネシア

▼AFCアジアカップサウジアラビア2027 日本戦日程

・2027年1月11（月）19：30KO

vsインドネシア代表

会場：プリンス・アブドゥラー・アルファイサル／ジェッダ

・2027年1月16日（土）19：30KO

vsタイ代表

会場：アル・シャバブ／リヤド

・2027月1月20日（水）19：30KO

vsカタール代表

会場：イマーム・モハンマド・ビン・サウード／リヤド

※日付は日本時間

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