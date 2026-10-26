







北海道日本ハムファイターズ 最新情報



北海道日本ハムファイターズは26日、清宮虎多朗投手に来季の契約を結ばないことを通達したと発表した。



清宮投手は八千代松陰高から2018年育成ドラフト1位で東北楽天ゴールデンイーグルスに入団。身長190センチの大型右腕で、最速161キロの速球を持ち味としてきた。



2024年に支配下選手登録を勝ち取り、同年に一軍デビュー。3試合に登板して防御率12.00だった。同年オフに楽天を離れ、2025年から育成選手として日本ハムに加入した。



日本ハム1年目の2025年はファームで20試合に登板し、3勝0敗、防御率4.18。今年7月に再び支配下選手契約を結んだ。



今季は一軍で1試合に登板して0勝1敗。ファームでは18試合に登板し、2勝1敗、防御率4.43を記録した。



一軍では通算4試合に登板し、0勝1敗、防御率15.00。プロ8年目の26歳右腕は、来季を支配下選手として迎えないことになった。



















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