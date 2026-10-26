今日の運勢 10月27日（火）「12星座占いランキング」第1位は牡牛座（おうし座）！ あなたの星座は何位？

2026年10月27日（火）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）10月27日（火）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の橘冬花（たちばな・ふゆか）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は牡牛座（おうし座）！ あなたの星座は何位……？これまで当たり前だと思っていたことに変化が生まれそうです。予想外の出来事が起こる人もいるでしょう。次に進むべき方向も見えてきそうです。変化の中で得た気づきを活かし、自分らしい土台を築き直すことが、新たな成長や明るい未来へとつながっていくでしょう。過去の出来事に心が向きやすいかもしれません。失ったものを振り返る時間も大切にしながら、今も手元に残っているものを一つずつ確かめてみましょう。支えてくれる人に連絡したり、以前楽しめていたことをもう一度試したりすることで、気持ちに変化が生まれそうです。これからも嬉しいことがあると思える気持ちを育てることが、新しい一歩へとつながっていくでしょう。仕事や学び、お金に関することなど、興味を持っていたものを具体的な行動に移してみましょう。小さな機会でも丁寧に向き合うことで、これからの成長や安定につながる可能性が広がっていきそうです。目の前に訪れたチャンスを大切にし、できることから形にしていくことが、成果や安心感、豊かさを運んできてくれるでしょう。思い描いていた計画が予定通りに進まなかったり、先の見通しを立てにくかったりすることがあるかもしれません。今は目標までの道のりを振り返り、準備や進め方で見直せる部分がないか確認してみましょう。状況に合わせて計画を組み直すことが、停滞を抜け出し、新しい可能性や着実な前進へとつながっていくでしょう。自分の本音に目を向けてみましょう。集めた情報が十分なのかを確かめて整理することで、より良い判断が見えてきそうです。知識や経験を活かしながら柔軟な考え方を取り入れることが、周りとの信頼を深め、納得できる選択や前向きな展開へとつながっていくでしょう。これまで続いてきた流れに一区切りがつき、新しい段階へ移っていきそうです。今の自分には合わなくなった習慣や考え方を見直し、これからも大切にしたいものを選んでみましょう。次に進むために必要なことや新しい可能性も見えてきそうです。新たな始まりや自分らしい未来へとつながっていくでしょう。気になることがあっても、すぐに結論を出さず、事実を確かめながら整理してみましょう。伝えたいことがある時は、自分の考えをまとめ、相手に伝わりやすい言葉を選ぶことも大切です。必要な情報を見極め、落ち着いて向き合うことが、誤解や迷いを減らし、納得できる判断やより良いコミュニケーションへとつながっていくでしょう。正面から取り組むより、別の方法や今の自分に合った進め方を考えることで、新しい突破口が見えてきそうです。大切な信頼や自分の本音を後回しにしていないかも確認してみましょう。冷静な判断と誠実さを持って行動を選ぶことが、負担を減らし、望む未来へ近づく力となっていくでしょう。自分の心が今何を求めているのかにも目を向けてみましょう。好きなことを楽しんだり、安心できる人と過ごしたりする中で、見過ごしていた本音にも気づけそうです。自分自身の感情を丁寧に受け止め、心が喜ぶ時間を増やしていくことが、愛情や幸せを受け取れる豊かな流れへとつながっていくでしょう。予定していたことが思うように進まなかったり、連絡や物事の流れに行き違いが生まれたりしてしまうかもしれません。早く結果を出そうとするよりも、今の状況や必要な準備を確認してみましょう。伝えたいことがある時は、内容やタイミングを見直すことで、誤解を減らしやすくなりそうです。物事を公平な視点で見つめ、納得できる答えを選びやすいタイミングです。感情や周りの意見だけに左右されず、これまでの経緯や今ある事実を整理してみましょう。自分の選択に責任を持つことで、あいまいだったことにも明確な方向性が見えてきそうです。一つずつ判断を重ねていくことが、望む未来への確かな一歩となるでしょう。周りとの意見を重ね合い、自分の可能性を広げやすいときです。考え方がぶつかる場面でも、相手の意見から学べることがないか目を向けてみましょう。違う価値観に触れることで、これまで思いつかなかった方法や新しい目標が見えてきそうです。お互いの良さを認め合うことでさらなる成長を遂げられそうです。物事の流れが切り替わり、思いがけないチャンスや新しい展開が生まれやすいタイミングです。これまで動かなかったことにも変化の兆しが見え、次の段階へ進むきっかけをつかめるかもしれません。予定外の出来事にも目を向け、今だからこそできることを考えてみましょう。■監修者プロフィール：橘冬花（たちばな・ふゆか）東京・池袋占い館セレーネ所属。最も当たる占い師＝「的中王」の称号をかけ、最強の占い師を決定するテレビ番組「THE 的中王」（中京テレビ）で「的中王2024」に輝く。SATORI電話占いにて、3年連続で殿堂入りし、プレミアム殿堂入りに。レイキヒーリングやシンギングボウルヒーリングのヒーラーとしても活躍中。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/