







埼玉西武ライオンズ 最新情報



埼玉西武ライオンズは26日、茶野篤政選手に来季の契約を結ばないことを通告したと発表した。



茶野選手は中京学院大中京高、名古屋商科大、四国アイランドリーグplusの徳島インディゴソックスを経て、2022年育成ドラフト4位でオリックス・バファローズに入団。1年目の2023年に支配下選手となり、一軍で91試合に出場して打率.237、23打点、7盗塁を記録した。



2024年は16試合、2025年は3試合と出場機会が減り、2025年オフの現役ドラフトで西武へ移籍した。



移籍1年目の今季は一軍で16試合に出場し、7打数1安打。ファームでは48試合に出場し、打率.267、1本塁打、13打点を記録していた。



茶野選手は球団を通じて、「選手もスタッフの皆さんも温かく迎え入れてくださいました」と移籍後を振り返り、「1年間という短い期間でしたが、とても良い経験をさせていただきました」とコメント。



「オリックス時代も含めると一番印象に残っているのは、開幕スタメンで起用していただいた試合です」と明かした。



最後に「ライオンズファンの皆さま、1年間という短い間でしたが、たくさんの応援をいただき、本当にありがとうございました」と感謝を伝えた。



一軍では通算126試合に出場し、打率.238、1本塁打、29打点、12盗塁。プロ4年目の27歳外野手がチームを去ることになった。



















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