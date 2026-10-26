







東京ヤクルトスワローズ 最新情報



東京ヤクルトスワローズは26日、茂木栄五郎選手に来季の契約を結ばないことを通告したと発表した。



茂木選手は桐蔭学園高、早稲田大を経て、2015年ドラフト3位で東北楽天ゴールデンイーグルスに入団。1年目の2016年から117試合に出場し、打率.278、7本塁打、40打点を記録した。



2017年には17本塁打を放ち、2019年は141試合に出場して160安打をマーク。2021年も120試合で14本塁打、53打点を挙げるなど、主力として活躍した。



2024年オフにFA権を行使してヤクルトへ移籍。移籍1年目の2025年は53試合に出場し、打率.240、5本塁打、16打点を記録した。



今季は一軍で24試合に出場し、打率.226、0本塁打、2打点。ファームでは50試合で打率.208、1本塁打、16打点だった。



一軍では通算858試合に出場し、打率.269、80本塁打、309打点、51盗塁。プロ11年目の32歳内野手がチームを去ることになった。



















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