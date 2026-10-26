この記事が面白いと思ったら…？ Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！
福岡ソフトバンクホークス 最新情報
福岡ソフトバンクホークスは26日、秋広優人内野手、中村稔弥投手、岩井俊介投手ら6選手に対し、2027年シーズンの支配下選手契約を結ばないことを通告したと発表した。また、育成8選手にも来季の契約を結ばないことを伝え、計14選手が対象となった。
秋広は二松学舎大付高から2020年ドラフト5位で巨人に入団。身長201センチの大型野手として期待され、2023年には自己最多の121試合に出場し、打率.273、10本塁打、41打点を記録した。
しかし、翌2024年は26試合の出場にとどまり、2025年5月には大江竜聖投手とともに、リチャード内野手との交換トレードでソフトバンクに移籍。移籍後は22試合で打率.208、1本塁打、4打点だった。
今季は一軍出場がなく、ファームでは97試合に出場して打率.205、10本塁打、50打点を記録。移籍から2シーズンで来季の支配下構想から外れることになった。
中村は清峰高、亜細亜大を経て、2018年ドラフト5位でロッテに入団。2023年には17試合に登板して3勝1敗、防御率2.31を記録するなど、先発と救援の両方で経験を積んできた。
昨オフの現役ドラフトでソフトバンクに移籍したが、今季は一軍7試合の登板で0勝0敗、防御率2.70。新天地では十分な登板機会を得られず、加入からわずか1シーズンで来季の構想から外れることになった。プロ通算では106試合に登板し、7勝9敗、防御率3.97を記録している。
岩井は京都翔英高、名城大を経て、2023年ドラフト2位でソフトバンクに入団。ルーキーイヤーの2024年には15試合に登板し、1勝1敗、1セーブ、2ホールド、防御率3.46を記録した。
しかし、昨季は8試合の登板にとどまり、今季も5試合の登板で0勝0敗、防御率0.00。6回を投げて無失点だったものの、登板機会を増やすことはできなかった。
このほか、支配下では安德駿投手、相良雅斗投手、木村大成投手の3選手についても、来季の支配下選手契約を結ばないことを通告した。
【関連記事】
王者・ソフトバンクに衝撃…主力投手がトミー・ジョン手術 今季中の復帰は絶望的/a>
最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓
【了】
この記事が面白いと思ったら…？
Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！