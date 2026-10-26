巨人は26日、ジャイアンツタウンスタジアム、読売ジャイアンツ球場で秋季キャンプを実施すると発表した。 ▼ 秋季キャンプ概要 期間：10月30日（金）～11月13日（金） 場所：ジャイアンツタウンスタジアム（※10月31日～11月12日）、読売ジャイアンツ球場 練習日程：10月30日 全軍練習（G球場）午後1時開始予定、10月31日～11月13日 午前9時30分練習開始予定

※練習日程や開始時間は予告なく変更の場合あり 休養日：11月2日（月）、6日（金）、10日（火）

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