巨人のファーム球場『ジャイアンツタウンスタジアム』(C)Kyodo News、

　巨人は26日、ジャイアンツタウンスタジアム、読売ジャイアンツ球場で秋季キャンプを実施すると発表した。

▼ 秋季キャンプ概要

期間：10月30日（金）～11月13日（金）

場所：ジャイアンツタウンスタジアム（※10月31日～11月12日）、読売ジャイアンツ球場

練習日程：10月30日　全軍練習（G球場）午後1時開始予定、10月31日～11月13日 　午前9時30分練習開始予定
　※練習日程や開始時間は予告なく変更の場合あり

休養日：11月2日（月）、6日（金）、10日（火）