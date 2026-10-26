







埼玉西武ライオンズ 最新情報



埼玉西武ライオンズは26日、育成選手の佐々木健投手に来季の契約を結ばないことを通告したと発表した。



佐々木投手は木造高、富士大、NTT東日本を経て、2020年ドラフト2位で西武に入団。2年目の2022年には一軍で37試合に登板し、3勝0敗5ホールド、防御率3.03をマークした。



2023年も21試合に登板して防御率0.87と好投したが、同年オフに育成選手契約を結んだ。2025年6月に支配下選手へ復帰し、一軍で15試合に登板したものの防御率5.02と結果を残せず、オフに再び育成選手となっていた。



今季は一軍での登板がなく、ファームでの登板も5月16日の1試合にとどまった。



佐々木投手は球団を通じて、「ここまであっという間でしたが、いろいろなことを経験した、非常に中身の濃い6年間でした」とコメント。



「社会人から即戦力として獲っていただいたにもかかわらず、技術面で足りないところも多く、リハビリ期間も含めて、何とか一人前のプロ野球選手になれるようにがんばってきました」と振り返った。



ファンに向けては、「僕にとっては、世界一の声援です。その声援をマウンドで聞けたことは、本当に幸せでした」と感謝を伝え、「6年間、本当にありがとうございました」と締めくくった。



一軍では通算78試合に登板し、3勝4敗10ホールド、防御率3.44。プロ6年目の30歳左腕がチームを去ることになった。



















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