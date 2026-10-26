







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、大谷、山本由伸投手、佐々木朗希投手と3名の日本人選手が在籍していること。その影響もあってか、移籍市場に出た日本人選手と関連付けられることが多いが、今度は横浜高校・織田翔希の獲得候補に浮上したようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。



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織田は2025年春のセンバツで優勝を経験し、2026年夏の甲子園では史上最速の156キロを記録した先発右腕。先日のドラフト前に米球界挑戦を表明していた中、巨人がドラフト1位でサプライズ指名したことも大きな話題となっている。



同メディアは「ドジャースは日本最高のプロスペクトである織田獲得の最有力候補と見られている。彼は日本に残るか、MLB球団に加入するかについてまだ決断を下していない。しかし、その選択はかなり明白なように思える。憧れの選手は山本で、インスタグラムでフォローしている球団はドジャースだけだからだ」と言及。



続けて、「チームは獲得に関心を持っていることを明言していないものの、編成本部長のアンドリュー・フリードマン氏は、球団が常に日本人選手の動向を注視していると語っている」としつつ、「我々は日本球界の動向を注意深く追い、視察も続けている。非常に才能のある選手が何人か、メジャーに挑戦する可能性があると認識している。今後も彼らについて会議を重ね、話し合っていくつもりだ」という同氏のコメントを伝えている。











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