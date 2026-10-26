プロ野球創設期の名投手・故沢村栄治氏を記念し、今シーズン最も優れた先発完投型の本格派投手に贈られる「沢村賞」の選考委員会が26日、東京都内で開催され髙橋遥人（阪神）の初受賞が決定した。

日本のプロ野球でその年の完投型の先発投手に贈られる“沢村賞”。沢村賞の選考項目が登板数（25）、完投数、勝利数（15）、投球回、勝率（,600）、奪三振（150）、防御率（2.50）と7つあるが、今年から10試合以上の完投数が8試合以上の完投、200イニング以上の投球回数を180イニング以上と、2項目が変更された。

髙橋遥人は9年目の今季、23試合・159回を投げ、16勝3敗、150奪三振、防御率1.87と抜群の成績を残し、阪神のリーグ連覇に貢献。自身は最多勝と最高勝率の二冠に輝いた。高橋は選考基準となる登板数、完投数、勝利数、投球回、勝率、奪三振、防御率の７項目のうち勝利数、勝率、奪三振、防御率の4つの項目でクリア。

◆ 『沢村賞』の選考基準項目

※カッコ内は（髙橋遥人）の今季成績

・登板数：25（23）

・完投数：８（5）

・勝利数：15（16）

・投球回：180（159）

・勝 率：.600（.842）

・奪三振：150（150）

・防御率：2.50（1.87）