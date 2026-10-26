







東京ヤクルトスワローズは26日、茂木栄五郎内野手、小澤怜史投手、北村恵吾内野手の3選手に対し、2027年シーズンの選手契約を結ばないことを通告したと発表した。





茂木は桐蔭学園高、早稲田大を経て、2015年ドラフト3位で楽天に入団。ルーキーイヤーの2016年から117試合に出場し、打率.278、7本塁打、40打点を記録した。



2017年には17本塁打を放ち、2019年には自己最多の141試合に出場して打率.282、13本塁打、55打点をマーク。2024年オフに国内FA権を行使してヤクルトへ移籍した。



しかし、移籍1年目の昨季は53試合で打率.240、5本塁打、16打点にとどまり、7月には左膝の手術を受けた。今季も24試合の出場で打率.226、0本塁打、2打点と結果を残せず、FA加入からわずか2年で来季の構想から外れることになった。プロ通算では858試合に出場し、打率.269、80本塁打、309打点を記録している。



小澤は日大三島高から2015年ドラフト2位でソフトバンクに入団。2020年オフに戦力外通告を受けると、翌2021年に育成選手としてヤクルトに加入し、2022年6月に支配下復帰を果たした。



2023年には29試合に登板して6勝4敗、防御率3.02を記録。翌2024年には40試合で6勝6敗、11セーブ、防御率2.55と活躍し、先発と救援の両方で存在感を示した。



しかし、昨季は25試合の登板で0勝5敗、防御率5.47と苦戦。今季も11試合に登板して0勝0敗、防御率3.93にとどまった。プロ通算では117試合に登板し、14勝16敗、11セーブ、防御率3.45を記録している。



北村は近江高、中央大を経て、2022年ドラフト5位でヤクルトに入団。ルーキーイヤーの2023年に一軍デビューを果たし、12試合に出場して打率.190、1本塁打、7打点を記録した。



2024年は一軍出場がなかったものの、昨季は自己最多の46試合に出場し、打率.267、5本塁打、19打点をマーク。長打力を武器にアピールしたが、今季は8試合の出場にとどまり、13打数1安打の打率.077、0本塁打、1打点と結果を残せなかった。



ヤクルトでは9月29日にも田口麗斗投手、青柳晃洋投手ら6選手に来季の契約を結ばないことを通告しており、今回の3人を合わせて今オフの対象は計9人となった。FAで加入した茂木や、投手陣を支えた小澤、将来を期待された北村もチームを離れることになった。































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