







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、再びワールドシリーズ制覇を目指す来季へ向けた戦力再編に迫られている。投打で課題は少なくないとされているが、米メディア『スポーツイラストレイテッド』は、特にブルペン整備に力を入れる必要性を指摘している。



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同メディアは「ドジャースはブルペンの起用法を芸術の域にまで高めている。過去6シーズンのうち4シーズンで、50登板超のリリーフはわずか4人だった。また、2021年以降は、70登板超はわずか3人しかいない。これほど徹底した登板管理を行っていても、デーブ・ロバーツ監督が信頼を寄せる救援投手は何人いても困らない」と言及。



続けて、「来季も球団が保有権を持つ選手の中には、魅力的な候補が複数いる。エドガルド・エンリケス、ウィル・クライン、ブロック・スチュワート、ジャック・ドレーヤー、カイル・ハート、ボビー・ミラーは、いずれも実力や特徴がある程度把握されている投手だ。しかし、FAとなる3投手との再契約、あるいはその穴を埋める戦力の確保は今オフの最優先課題の一つとなっている」と指摘している。



ドジャースは今オフ、アレックス・ベシア投手をはじめ複数リリーフがFA予定だが、交渉の動向を見極めつつ最適解を見出すことはできるだろうか。











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