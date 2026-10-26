DeNAは26日、11月16日（月）〜22日（日）で開催する『B-SIDE HOLIDAYS 2026 YOKOHAMA DeNA BAYSTARS Supported by 横濱ハーバー』の期間中に「THE LIVE Supported by 大和地所」で実施する『スペシャルコンテンツ』の出演者第1弾決定を発表した。

『B-SIDE HOLIDAYS 2026 YOKOHAMA DeNA BAYSTARS Supported by 横濱ハーバー』は、「ワクワクがすぐそばに、また好きになる7日間。」をテーマとする、ファンフェスティバルに代わる新たなイベント。

「THE LIVE Supported by 大和地所」で実施する『スペシャルコンテンツ』は、イベント期間中の全7日間実施。『スペシャルコンテンツ』内では「ワクワクがすぐそばに」のイベントテーマ通り、選手の素顔や熱量を肌で感じていただける限定コンテンツを展開予定だ。

筒香嘉智選手をはじめ、度会隆輝選手や佐野恵太選手など注目選手が日替わりで登場するほか、各回の最後には、選手とのハイタッチ会を予定しており、シーズン中のスタジアムでは味わえない距離感での特別な体験をお届け。

▼ イベントスケジュール

11月16日(月) 18:00〜20:00 出演者：森下瑠大選手、三森大貴選手

11月17日(火) 18:00〜20:00 出演者：宮﨑敏郎選手、田内真翔選手

11月18日(水) 18:00〜20:00 出演者：深沢鳳介選手、戸柱恭孝選手

11月19日(木) 18:00〜20:00 出演者：未定

11月19日(木) 20:00〜22:00 出演者：未定

11月20日(金) 18:00〜20:00 出演者：入江大生選手、浜地真澄選手

11月20日(金) 20:00〜22:00 出演者：未定

11月21日(土) 11:00〜13:00 出演者：武田陸玖選手、筒香嘉智選手

11月21日(土) 13:00〜15:00 出演者：林琢真選手、京田陽太選手

11月21日(土) 15:30〜17:30 出演者：岩田将貴選手、佐野恵太選手

11月21日(土) 17:30〜19:30 出演者：篠木健太郎選手、庄司陽斗選手

11月21日(土) 19:30〜21:30 出演者：未定

11月22日(日) 11:00〜13:00 出演者：未定

11月22日(日) 13:00〜15:00 出演者：度会隆輝選手、勝又温史選手

11月22日(日) 15:30〜17:30 出演者：尾形崇斗選手、松本凌人選手、石田裕太郎選手、宮城滝太選手

11月22日(日) 17:30〜19:30 出演者：片山皓心選手、島田舜也選手、成瀬脩人選手、小田康一郎選手、清水詩太選手

11月22日(日) 19:30〜21:30 出演者：未定

※出演者は急遽変更となる可能性あり

※出演者未定の箇所は、第2弾で発表予定

※11月19日(木)の選手の出演はなし

※実施時間は入退場時間を含む