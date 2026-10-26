







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは今オフ、阪神タイガースの佐藤輝明選手を含む日本人選手の動向を引き続き注視している。アンドリュー・フリードマン編成本部長は佐藤について具体的な言及を避けたものの、NPB市場への強い関心を明言した。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のJ.P.ホーンストラ記者が10月22日（日本時間23日）に言及した。



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27歳の佐藤は三塁と外野を守り、今季は打率.306、本塁打39、打点106を記録し、三冠王に輝いた。阪神はポスティング申請を受け入れており、メジャー移籍への準備が進んでいる。



佐藤は2026年のWBCでも日本代表として10打数で安打3、二塁打3を記録。準々決勝のベネズエラ戦では大谷翔平選手の後を打つ2番に入り、レンジャー・スアレス投手から二塁打を放った。



一方、今オフにメジャー挑戦する可能性がある日本人選手は佐藤だけではない。埼玉西武ライオンズの平良海馬投手、北海道日本ハムファイターズの伊藤大海投手もポスティングされる可能性がある。



注目の集まる日本人選手についてフリードマン編成本部長は「言うまでもなく、我々はNPBの大ファンであり、選手たちを大いに尊敬している。我々はそれを注視し、念入りに追っている。今後もこの件について会議を開き、話し合いを続けていくつもりだ」と言及した。



ドジャースには大谷翔平選手をはじめ、多くの日本人選手が活躍している。さらにチームの若返りを図りたいこともあり、佐藤は魅力的な選手だろう。











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