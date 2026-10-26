検索履歴は、たとえやましいことがなくても、人から見られることに抵抗がありますよね。

今回は、マイナビニュースで連載中の青木ぼんろさんの漫画から、上司に検索画面を見られた場面に関するエピソードをご紹介します。

ぜひ、驚きの結末を予想してみてください。

「検索履歴から上司にバレた秘密は?」

青木ぼんろさんの漫画より

自分のPCの調子が悪いという上司から、調べものを頼まれた主人公。「分かりました」と応じ、自分のPCで検索しようとします。

ところが、検索窓に表示された履歴が、そばにいる上司の目に入ってしまいました。

さて、検索履歴から上司にバレてしまったのは、次のうちどれでしょうか?

① 先輩に片思いしていること

② 退職したいこと

③ 給料に満足していないこと

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✅会社PCの検索履歴を上司に見られてしまい……このマンガの気になる結末は→こちら!

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※答えはこの記事の最後にあります。

検索履歴の落とし穴

今回は、人気漫画「#本当にあった退職・離職話」から、エピソードを抜粋して紹介しました。

退職の意思は、自分のタイミングで伝えたいもの。思わぬところで先にバレてしまわないよう、検索履歴などのちょっとした"詰めの甘さ"にも気を付けたいですね。

▶なお、今回の答えは② 退職したいことでした!

「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で上司の真意をチェック!!