DeNA VS ソフトバンク 日本シリーズ 最新情報

横浜DeNAベイスターズは25日、福岡ソフトバンクホークスとの日本シリーズ第2戦に3-4で惜敗した。8回に筒香嘉智の逆転3ランで一時リードを奪ったが、9回に追いつかれると、延長10回に勝ち越しを許した。4番の一発は空砲に終わり、本拠地で2連敗を喫した。

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キャプテンの一振りで試合をひっくり返した。2点を追う8回1死一、二塁。筒香はソフトバンクの2番手・松本裕樹の初球、外角低め153キロの直球を仕留めた。高々と舞い上がった打球は左翼ポール際へ伸び、フェンスをわずかに越えてスタンド最前列へ。値千金の逆転3ランに、本拠地が沸き返った。

この回は先頭の度会隆輝が右前打で出塁し、牧秀悟の死球でつないでいた。「作ってくれたチャンスで、なんとかランナーを返したいと」とスコアボードに得点を刻むことを最優先に考えていた。「まずは1点と、強い打球を意識しました」と狙いを定めた打球は「いけると思った」と、手応えも十分だった。

しかし、勝利目前の9回にショーン・レイノルズが代打・山川穂高に同点ソロを被弾。延長10回には伊勢大夢が川村友斗に勝ち越し弾を許した。土壇場で放った逆転3ランも白星には結びつかなかったが、筒香は「どっちに転んでもおかしくないような2試合だった」と、紙一重の攻防が続いた接戦を振り返った。

2年前の日本シリーズでも、ソフトバンクを相手に本拠地で開幕2連戦を落としながら、その後4連勝で日本一に輝いた。ただ、筒香は「またチームも変わってますし、相手もそれをさせないようにくるわけなので」。短期決戦で求めるのは、粘り強い戦いの先にある白星だ。「短期決戦で負けてしまったら意味がない。勝ちゲームを作る、それだけです」と、27日からの福岡での戦いに照準を合わせた。

【了】