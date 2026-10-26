







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今季、昨オフの目玉補強だったエドウィン・ディアス投手、カイル・タッカー外野手が揃って苦戦した。ファンからの風当たりも強かったが、ブランドン・ゴームズGMは来季の逆襲を強く信じているようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。



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ディアスは3年6900万ドル、タッカーは4年2億4000万ドルの条件でドジャース入りしたが、前者は度重なる故障に苦しみ21登板、2勝2敗7セーブ、防御率8.68。後者も打撃不振を抜け出せず154試合、打率.233、17本塁打、70打点といった数字に終わった。



同メディアは「ゴームズGMは、ディアスとタッカーが来季のチームにもたらす影響に大きな期待を寄せた」としつつ、「レギュラーシーズンは誰もが予想していたような展開にはならなかったが、ポストシーズンでの彼らの貢献は計り知れないものだった。彼らの来年の活躍を本当に楽しみにしている」という同GMのコメントを紹介。



続けて、「ドジャースは再びワールドシリーズ制覇を目指すための戦力再編に向けて、いくつかの大きな変更を行うことになるだろう。理想を言えば、ディアスが期待通りの絶対的な守護神として安心感をもたらし、懸念材料を一つ減らしてくれることだ。一方、タッカーにはその打撃力で高齢化が急速に進む主力選手たちを補い、常に結果を出さなければならないという彼らの重圧を軽減することが期待される」と記している。











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