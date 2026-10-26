ラ・リーガ第10節が現地時間で25日に行われ、レアル・ソシエダとレバンテが対戦した。

レアル・ソシエダは前節終了時点で5勝1分け3敗を記録。特に、ラ・リーガでは今季初の3連勝中と波に乗っている。今節は、ここまで2勝4分け3敗の成績を残すレバンテをホーム『レアレ・アレーナ』に迎える。前節・マラガ戦で今季初ゴールを奪い、2戦連発を狙う久保建英は、ベンチスタートとなった。

試合は立ち上がりの6分に動く。ルカ・スチッチからのスルーパスでエクトル・フォルトが右サイドを駆け上がり、ダイレクトでクロスボールを送ると、ゴール前に走り込んだオーリ・オスカルソンが強引に体に当ててねじ込む。オスカルソンの公式戦3試合連続ゴールで、レアル・ソシエダが先手を取った。

対するレバンテは22分、ペナルティエリア手前でセカンドボールを拾ったダニエル・レケナが左へ散らすと、ティアゴ・フェルナンデスは中央への持ち出しから浮き球のボールを供給。ファーサイドへ走り込んだナチョ・ペレスがダイレクトで押し込み、試合を振り出しに戻した。

だが、レアル・ソシエダはホームでこのままで前半を終わらせない。27分、またもスチッチが起点を作り、今度は左サイドへ広げると、ボールを受けたゴンサロ・ゲデスが、スピードを上げてペナルティエリアに侵入。右足フィニッシュはブロックされたものの、こぼれ球に詰めたベニャト・トゥリエンテスが左足で流し込み、レアル・ソシエダが勝ち越して前半を終えた。

後半に入ると、レアル・ソシエダはオスカルソンやゲデスらがゴールに迫るシーンを作ったものの、勝利を手繰り寄せる3点目は奪えない。それでも、ゲームの主導権をレバンテに渡すことはなく、試合はこのまま2－1でタイムアップを迎えた。

好調のレアル・ソシエダはラ・リーガで4連勝を記録。久保は前節のマラガ戦、22日に行われたヨーロッパリーグ（EL）・リーグフェーズ第3節リールストロム戦と、直近の公式戦では2試合連続でスタメン出場していたものの、ラ・リーガ2戦連発が懸かったこの試合では出番がなかった。対するレバンテは、4試合ぶりの黒星を喫した。

次節、レアル・ソシエダは11月1日にアウェイでアスレティック・ビルバオと、レバンテは31日にホームでアトレティコ・マドリードと、それぞれ対戦する。

【スコア】

レアル・ソシエダ 2－1 レバンテ

【得点者】

1－0 6分 オーリ・オスカルソン（レアル・ソシエダ）

1－1 22分 ナチョ・ペレス（レバンテ）

2－1 27分 ベニャト・トゥリエンテス（レアル・ソシエダ）

【ゴール動画】オスカルソン＆トゥリエンテス弾でソシエダが白星