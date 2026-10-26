プレミアリーグ第8節が現地時間25日に行われ、リーズはアウェイでサンダーランドと対戦した。

ここまで2勝4分け1敗の成績を残すリーズが、1勝1分け5敗と苦しむサンダーランドのホームに乗り込んだゲーム。リーズはプレミアリーグ直近3試合を2分け1敗と未勝利が続き、4試合ぶりの白星を目指すゲームとなる。リーズに所属する田中碧は、プレミアリーグで6試合連続のスターティングメンバーに名を連ねた。

強風が吹き荒れる『スタジアム・オブ・ライト』でキックオフを迎えたゲームは、両チームともにシュートシーンを作ったものの、決め手を欠いて前半は終了。後半に入っても拮抗した展開が続く。よりゴールを脅かしたのはサンダーランドだったが、GKジェームズ・トラッフォードの牙城を崩すには至らない。

リーズは終盤に入った76分、ペナルティエリア手前の位置で右サイドからのパスを受けた田中が、反転から左足で狙ったものの、GKロビン・ルーフスに阻まれる。最後までスコアは動かず、試合は0－0でタイムアップを迎えた。田中は89分に途中交代している。

次節は31日に行われ、リーズはボーンマスと、サンダーランドは坂元達裕を擁するコヴェントリーと、それぞれアウェイで対戦する。

【スコア】

サンダーランド 0－0 リーズ

【得点者】

なし