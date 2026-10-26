リーベルホテル大阪は12月24日～25日、クリスマステーマ「LIBER Gift of Joy ～幸せと温もりに包まれるクリスマス～」のもと、サンタクロースがお部屋にプレゼントを直接届ける宿泊プラン「Meet Santa！サンタクロースがお部屋にやってくる♪クリスマスステイプラン」を実施する。

サンタクロース イメージ

同プランは、指定のお時間にサンタクロースがお部屋にプレゼントを届けるほか、記念写真撮影もできる。価格は2名1室利用時、1名あたり1万2,900円～。

Meet Santa！サンタクロースがお部屋にやってくる♪ クリスマスステイプラン

あわせて11月1日～12月23日、事前預かりプレゼントとサンタクロースからのメッセージカードを客室に用意する「あわてんぼうのサンタクロースプラン」(2名1室利用時、1名あたり7,000円～)も提供する。

12月1日～12月25日には、3階「Dining BRICKSIDE」にて、「Holiday Wonders クリスマスディナー＆スイーツビュッフェ」(大人7,000円～)を開催。クリスマスの定番「ローストチキン」や「スモークターキー」、ツリー風モンブラン、雪だるまマカロンなどのクリスマスメニュー約60種が並ぶ。ライブメニューでは、ローストビーフ、自家製ミートローフをできたてで提供する。

12月24日・25日はアップグレードメニューとなり、「牛ほほ肉のポットパイ」や「シュトーレン」なども味わえる。また、クリスマス・イブ限定で、食事中のテーブルにサンタクロースが登場。一緒に記念撮影もできるほか、子どもにはプチギフトをプレゼントする。