DeNA VS ソフトバンク 日本シリーズ 最新情報

横浜DeNAベイスターズは25日、福岡ソフトバンクホークスとの日本シリーズ第2戦に3-4で惜敗。本拠地での2試合はいずれも延長戦にもつれ込んだが、接戦をものにできなかった。

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2点を追う8回、1死一、二塁から4番・筒香嘉智が左翼席へ逆転3ランを放ち、試合をひっくり返した。しかし、直後の9回に守護神・レイノルズが代打・山川穂高に同点ソロを浴び、試合は振り出しに。延長10回には7番手・伊勢大夢が川村友斗に勝ち越しソロを許し、2試合連続で延長戦の末に黒星を喫した。

試合後、相川亮二監督は9回に同点弾を浴びたレイノルズに関して、「どう責めるんですか。ここまで頑張ってきてますし、当然ああいうことが起こるのは知っているので」と右腕への信頼を示した。その上で「ただ、バッテリーで、レイノルズだけじゃなくて松尾も、何かできたんじゃないかというところはもう一度振り返って、また次に繋げてもらえたら」と次に生かすことを期待した。

DeNAは27日、敵地・みずほPayPayドーム福岡で第3戦を迎える。2024年の日本シリーズでは、本拠地での2連敗から敵地での第3戦を皮切りに4連勝し、日本一に輝いた。今回も敵地で流れを変え、巻き返しを図りたい。

【了】