DeNA VS ソフトバンク 日本シリーズ 最新情報

横浜DeNAベイスターズは25日、福岡ソフトバンクホークスとの日本シリーズ第2戦に3-4で惜敗。本拠地での2試合はいずれも延長戦にもつれ込んだが、勝利を挙げることはできなかった。

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試合が動いたのは3回。先発・尾形崇斗が2死から正木智也にソロを浴びて先取点を献上。なおも4回1死一塁から庄子雄大に適時二塁打を浴びて、2点のリードを許した。

打線は2回、1死から松尾汐恩、井上朋也の連打で二、三塁の好機を作るが、後続が凡退して得点できず。5回以降は得点圏に走者を進められなかったが、2点を追う8回。1死一、二塁から4番・筒香嘉智が左翼席へ逆転3ランを放ち、試合をひっくり返した。

しかし、直後の9回に守護神・レイノルズが代打・山川穂高に同点ソロを浴び、試合は振り出しに。延長10回には7番手・伊勢大夢が川村友斗に勝ち越しソロを許し、2試合連続で延長戦の末に黒星を喫した。

相川監督は試合後「本当にどっちに転ぶかわからない、僕らも勝ち切るチャンスはあった中で、最後まで粘り強く、ここはもう変わらずやっていかなきゃいけない」と力を込めた。序盤の得点機を生かせなかったことについても「ここから全部大事になってくる」と次戦以降を見据えた。

ソフトバンクの強さについて問われると、「こういう展開になって、やっぱり向こうも諦めずにくるし、当然僕らも一緒。ただ、こういう試合を僕らも目指してやってきて、最後どう勝ち切るかというところ」と振り返った。接戦をものにできなかった中でも、選手たちへの評価は揺るがず「特に、負けの方は僕が責任を負うところ。選手たちは力を出してくれている」と、敗戦の責任を自ら背負った。

2連敗からの巻き返しに向けても、目指す野球は変わらない。「この2つだって、当然僕らが勝てるチャンスというのはあったと思うので」と、勝利に迫った2試合を踏まえ、「最後に勝つということは何も変わらない」と第3戦以降を見据えた。2年前も本拠地での開幕2連戦を落としたが、福岡での第3戦から4連勝し、日本一に輝いた。27日、再び福岡から巻き返しを図る。

【了】